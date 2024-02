Re Carlo ha un cancro: l’annuncio di Buckingham Palace/ “Scoperto durante l’intervento alla prostata”

Re Carlo III ha un cancro, come annunciato in un comunicato da Buckingham Palace, pochi giorni dopo l’operazione alla prostata subita dal sovrano 75enne britannico. Per questo il sovrano rimanderà gli impegni durante la terapia. Secondo fonti vicine alla Casa reale, il cancro non è alla prostata: dunque sarebbe indipendente dall’intervento effettuato pochi giorni fa. Nel comunicato viene spiegato che il Reale avrebbe scoperto la malattia proprio durante i controlli effettuati prima dell’operazione.

Houthi, nuovi raid Usa e Uk: colpiti 30 obiettivi in Yemen/ "Bersagliata anche la capitale Sanaa"

Nella nota di Buckingham Palace si legge: “Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro.Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto”.

Rugby a scuola è abuso su minori?/ Studio: “Bambini più predisposti a danni cerebrali, scegliere altri sport”

Buckingham Palace: “Re Carlo positivo riguardo al trattamento del cancro”

Come annunciato da Buckingham Palace nel comunicato ufficiale riguardo le condizioni di salute di Re Carlo III, il sovrano “è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro“.

LOTTA AL FUMO/ Regno Unito, la riduzione del rischio funziona: "95% danni in meno senza combustione"

Come aggiunto da Sky News 24, il sovrano si è recato questa mattina da Sandringham a Londra per iniziare le cure ambulatoriali, per poi tornare a casa dopo le terapie. Re Carlo è stato operato solo la scorsa settimana alla London Clinic per una condizione “benigna” alla prostata, come preannunciato dalla Casa britannica. L’intervento è andato bene e il sovrano è rimasto in clinica per una notte per ragioni di cautela. Al suo fianco è rimasta sempre la Regina Camilla. Proprio durante i controlli pre-operatori sarebbe stato scoperto il cancro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA