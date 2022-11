Re Carlo III cambia legge: Harry e Andrea retrocessi/ Edoardo e Anna faranno sue veci

Re Carlo III ha “retrocesso” il figlio Harry e il principe Andrea, rispettivamente duchi di Sussex e York, confermando che entrambi possono essere sopravanzati dalla “Principessa Reale” (Anna) e dal “conte di Wessex” (Edoardo) per gestire gli affari di Stato in sua assenza. Lo rivela il “Daily Mail”, secondo cui, in un messaggio al Parlamento consegnato dal Lord Ciambellano, Lord Parker, Re Carlo III ha dichiarato che sarebbe “molto contento” se il Parlamento modificasse le regole e includesse sua sorella e suo fratello minore nell’elenco di coloro che possono servire come consiglieri di Stato.

Si tratta, nel dettaglio, di un gruppo limitato di sostituti della Royal Family che possono fare le veci del monarca quando questi non è disponibile per qualsiasi motivo. In base agli atti di reggenza del 1937 e del 1953, i consiglieri di Stato sono formati dalla consorte del sovrano e dai primi quattro adulti in linea di successione – attualmente il principe di Galles, il duca di Sussex, il duca di York e la principessa Beatrice. Il nuovo piano prevede l’aggiunta dei nomi della principessa Reale e del conte di Wessex alla lista attuale. Ciò significa che il duca di Sussex, il duca di York e la principessa Beatrice non saranno esplicitamente esclusi da nulla, ma, al tempo stesso, non è più necessario includerli, perché Re Carlo III può fare appello ad altri soggetti ufficialmente coinvolti nella vita pubblica.

RE CARLO III, IL MESSAGGIO CHE ESCLUDE HARRY E ANDREA

Il messaggio del Re Carlo III al Parlamento è stato breve: “Per garantire la costante efficienza degli affari pubblici quando non sono disponibile, ad esempio quando sono impegnato in incarichi ufficiali all’estero, confermo che sarei molto contento, se il Parlamento lo ritenesse opportuno, che il numero di persone che possono essere chiamate ad agire come Consiglieri di Stato… includesse mia sorella e mio fratello, la principessa Reale e il conte di Wessex e Forfar, che hanno entrambi precedentemente assunto questo ruolo”.

L’ultima riga del discorso di Re Carlo III, riportato dal “Daily Mail”, ricordava che la principessa Anna era stata inserita nella lista per più di tre decenni, dal giorno in cui aveva compiuto 21 anni – nel 1971 – fino a quando era stata sostituita dal principe William al suo 21° compleanno, nel 2003. Il conte di Wessex ha invece preso il posto della principessa Margaret nel 1985, quando ha compiuto 21 anni, ed è rimasto nella lista fino a quando il principe Harry, a sua volta, lo ha rimpiazzato nel 2005.











