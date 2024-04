Re Carlo III sta per morire? La salute peggiora: “È molto malato”/ Aggiornato piano per il funerale

Come sta Re Carlo III dopo la diagnosi del tumore

Le condizioni di salute di Re Carlo III starebbero peggiorando dopo la diagnosi di tumore arrivare alcune settimane fa prima che la notizia della malattia di Kate Middleton fosse ufficializzata. A riportare quelle che sarebbero le ultime notizie sulle condizioni di salute del Sovrano è il “The Daily Beast” che riporta le dichiarazioni di una fonte, pare un vecchio amico della famiglia reale d’Inghilterra. “Tutti rimangono ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto venga lasciato intendere“, le parole dell’amico della Royal Family riportato dal “The Daily Beast”.

A svelare ulteriori particolari è Sky News secondo cui, a causa delle condizioni di salute di Re Carlo III, sarebbe stato aggiornato il documento che delinea il piano per l’Operazione Menai Bridge ovvero il piano per il funerale del sovrano.

Mistero sulle condizioni di salute di Re Carlo III

Sulle condizioni di salute di Re Carlo III, tuttavia, non ci sono notizie ufficiali. La Royal Family, dopo aver confermato la malattia del sovrano e di Kate Middleton, non hanno rilasciato altre dichiarazioni ufficiali. Sono dunque incerte le notizie sulle condizioni del Sovrano che, esattamente come Kate Middleton, non sta partecipando a nessun impegno pubblico.

Inoltre, pare che l’aggiornamento del piano per il funerale non sia legato alla salute del Re d’Inghilterra. Un’altra fonte, infatti, al The Daily Beast, in merito all’aggiornamento dell’Operazione Menai Bridge, ha fatto sapere che “non è niente di più di quello che ti aspetteresti dato che al Re è stato diagnosticato un cancro”.











