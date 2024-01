Re Carlo III verrà operato alla prostata per un “ingrossamento”/ Intervento programmato la prossima settimana

Re Carlo III verrà operato alla prostata la prossima settimana. I medici gli hanno infatti riscontrato un “ingrossamento” che richiede un trattamento sanitario. Le condizioni di salute del sovrano non sarebbero comunque preoccupanti, in quanto il problema è comune negli uomini al di sopra dei 50 anni, con migliaia di casi ogni anno. In genere questo sintomo non è collegato ad altre malattie.

“Ciò di cui soffre Sua Maestà è benigno e andrà in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva”, si legge nel comunicato pubblicato da Buckingham Palace sui canali ufficiali. È per questo motivo che, per un breve periodo, il monarca sarà convalescente e non potrà prendere parte agli impegni pubblici. Sarà la prima volta che si assenta dalla sua ascesa al trono. Nonostante l’età di 75 anni, infatti, dalla morte della Regina Elisabetta II ad oggi non si era mai parlato delle sue condizioni di salute.

Re Carlo III verrà operato alla prostata per un “ingrossamento”: anche Kate Middleton ricoverata

La notizia del problema alla prostata di Re Carlo III, che lo costringerà a trascorrere alcuni giorni in ospedale, arriva, tra l’altro, nello stesso giorno in cui è stato annunciato che la principessa Kate Middleton, consorte dell’erede al trono e primogenito del sovrano, William, è stata ricoverata per essere sottoposta ad un intervento chirurgico addominale programmato, di cui non sono state rivelate le ragioni. Anche in quel caso l’annuncio è stato dato attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali.

Non è un bel periodo dunque per la monarchia inglese, che sta facendo i conti con dei problemi di salute. I sudditi dovranno dunque rinunciare a vedere presenziare sia il monarca sia la principessa del Galles nelle prossime occasioni pubbliche. Entrambi saranno infatti a riposo. Seguiranno sicuramente aggiornamenti in merito alle loro condizioni.











