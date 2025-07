Re Carlo avrebbe espresso l'ultimo desiderio prima di morire. Pare infatti che il sovrano abbia già organizzato tutto in merito al suo funerale.

Il 2024 è stato un periodo molto difficile per tutta la Famiglia Reale, che è stata “investita” dal mostro della malattia. La diagnosi ha riguardato sia Re Carlo che Kate Middleton, entrambi in lotta contro un tumore da qualche tempo. Sono infatti stati costretti a sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia e a cure specifiche, per cercare di contrastare questo problema di salute. Con il tempo le cose potrebbero essere migliorate per entrambi, anche perché i due sono apparsi in pubblico e hanno ricominciato a svolgere i rispettivi ruoli istituzionali.

Sembrerebbe però che il sovrano del Regno Unito abbia già deciso il suo ultimo desiderio prima di morire Alcune allarmanti indiscrezioni dicono che le sue condizioni di salute siano abbastanza gravi.

L’ultimo desiderio di Re Carlo prima di morire

La scioccante anticipazione è stata pubblicata sul Telegraph, che ha dichiarato appunto l’ultima volontà di Re Carlo, cioè quella di ricomporre simbolicamente la rottura che c’è stata – e che continua ormai da anni – tra William e Harry. Pare che il Re abbia infatti già pianificato tutti i dettagli delle sue esequie e che abbia pensato al riavvicinamento tra i due fratelli come ad un importante obiettivo per tutta la famiglia.

I due fratelli si sono infatti separati soprattutto nel momento in cui Harry ha deciso di non essere più parte della Famiglia e di trasferirsi negli States, allontanandosi dai protocolli reali e scrivendo anche un libro sugli aneddoti vissuti a corte insieme ai genitori e al fratello. La nuova mossa di Re Carlo metterebbe quindi in primo piano il duca di Sussex nel corso del rito di addio finale.

Il Telegraph ha quindi reso noto che, in occasione degli Invictus Games del 2027 a Birmingham, per i quali Harry ha già invitato il padre, il sovrano avrebbe deciso che il secondogenito camminerà vicino al fratello maggiore durante il corteo funebre che avrà luogo tra le strade di Londra. Re Carlo sarebbe affetto da una forma di tumore che sarebbe stata considerata dai medici non curabile con le terapie che sono al momento disponibili. Una notizia che sarebbe stata confermata anche dalle fondi britanniche e americane. La diagnosi è stata ricevuta dal sovrano nel febbraio 2024, e la malattia è stata del tutto ufficializzata da Buckingham Palace poco tempo dopo.

Da quel momento si sta infatti sottoponendo a trattamenti e a specifiche cure, e intanto ha deciso di rinunciare alla vita pubblica e ai suoi tanti impegni istituzionali.