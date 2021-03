Ready player one / Su Italia 1 il film di fantascienza di Steven Spielberg (7 marzo)

Ready Player One di Steven Spielberg

Domenica 7 marzo andrà in onda su Italia 1 alle ore 21.20 Ready player one, film di fantascienza distopico del 2018 diretto da Steven Spielberg, uno dei cineasti più noti e influenti nel panorama cinematografico. Ha contribuito alla nascita della Nuova Hollywood degli anni Settanta con George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen e Stanley Kubrick. Grazie alle sue indubbie capacità si è aggiudicato due premi Oscar come miglior regista per Schindler’s List – La lista di Schindler e per Salvate il soldato Ryan. Inoltre è tra i fondatori della Amblin Entertainment e della DreamWorks. Ready player one è l’adattamento cinematografico del romanzo Player One del 2010 scritto da Ernest Cline, che ha preso parte alla stesura della sceneggiatura. Gli effetti speciali sono a cura di Neil Corbould e Roger Guyett.

Ready Palyer One, la trama del film

Il film è ambientato nel 2045, a Columbus in Ohio. Una grossa fetta dell’umanità, stremata a causa della miseria e dalla mancanza di prospettive, decide di rifugiarsi in Oasis, una sorta di realtà virtuale creata da James Halliday (Mark Rylance). Lo scienziato, prima di morire, rivela che Oasis si trova all’interno di un easter egg, ossia un livello segreto che permette alle persone che lo scoprono e vincono le varie sfide di poter controllare la realtà virtuale. Il giovane orfano diciottenne, Wade Watts (Tye Sheridan), vive con sua zia nella baraccopoli e su Oasis è noto con il nome di Parzival. Il ragazzo decide di partecipare insieme all’amico Aech alla prima sfida: una gara automobilistica sulle strade di Manhattan. Nel corso delle varie sfide il ragazzo diventa sempre più abile… cosa accadrà?



