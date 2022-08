Ready player one/ Su Italia 1 il film di Steven Spielberg

Ready player one, film di Italia 1 distribuito da Warner Bros

Ready player one va in onda oggi, domenica 28 agosto, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un thriller del 2018 distribuito da Warner Bros e prodotto da Amblin Entertainment, De Line Pictures, DreamWorks. La regia è di Steven Spielberg, nato a Cincinnati in Ohio. Durante la sua carriera ha vinto importanti premi tra cui tre Premi Oscar come miglior regista per Salvate il soldato Ryan e Schindler’s List.

Inoltre ha vinto anche 3 Golden Globe, nel 1993 al Festival di Venezia ha ottenuto il Premio Leone d’oro alla carriera. Nel 1974 al festival di Cannes ha vinto il premio come migliore sceneggiatore per Sugarland Express. Nel 2018 durante i David di Donatello ha ricevuto un Premio David alla carriera.

A questi riconoscimenti si aggiungono: 1 BFTA, 1 César, e 3 Nastri d’Argento. Il cast si compone di Tye Sheridan. Al Festival di Venezia nel 2013 gli è stato consegnato il Premio Marcello Mastroianni come migliore attore esordiente per Joe. Olivia Cooke è un’attrice inglese, classe 1993. Ben Mendelsohn è un attore australiano classe 1969.

Ready player one, la trama del film

La storia di Ready player one è ambientata nel 2045, quando ormai la Terra è diventato un luogo impossibile da viverci, molto inquinato, con guerre combattute in ogni parte del mondo, la povertà ha ridotto la gente alla fame e la crisi energetica non permette più di condurre una vita normale.

Gli abitanti sopravvivono in condizioni precarie, trascorrono le loro giornate stipati in enormi container e hanno come unico svago il mondo virtuale di OASIS. Il milionario Donovan Halliday ha realizzato questo sistema di vita parallelo dove ogni giorno milioni di login accedono a questa realtà virtuale che permette ad altrettanta gente di vivere scenari iperrealistici in cui sottrarsi dal tetro che offre la vita reale.

Un giorno arriva la notizia della morte di Halliday e della sfida che l’uomo ha lanciato ossia trovare un tesoro che vale miliardi di dollari. Wade un adolescente appassionato di videogiochi, da sempre ha seguito la vita di Halliday e ha raccolto molte informazioni su di lui.

Utilizzando l’avatar Parzival decide di cimentarsi nella ricerca del tesoro sfruttando anche le sue conoscenze sull’ideatore di OASIS. La sfida sarà complicata perché dovrà vedersela con un’agguerrita multinazionale e un gruppo di concorrenti che come lui ambiscono al premio.











