Ready Player One/ Torna il successo di Spielberg in onda il 14 gennaio 2024 su Italia 1

Ready Player One andrà in onda su Italia 1, domenica 14 gennaio, a partire dalle ore 14:30. Film di genere fantascienza e avventura. Si tratta di una pellicola americana del 2018 prodotta da Amblin partners, in collaborazione con Village Roadshow Pictures e Amblyn Entertainment.

Le riprese di questo film sono state effettuate a partire dalla fine del mese di giugno del 2016. Per la sua alimentazione le varie case cinematografiche hanno messo a disposizione un budget di 175 milioni di dollari. Prima di decidere di affidare la regia a Steven Spielberg la produzione, in particolar modo la Warner Bros che ha acquistato i diritti del romanzo nel mese di giugno del 2010, aveva valutato diverse proposte come Robert Zemeckis, Peter Jackson e Christopher Nolan. Il riscontro è botteghini è stato decisamente buono con complessivi 582 milioni di Dollari in tutto il mondo, di cui 137 sono stati ottenuti soltanto negli Stati Uniti d’America e in Canada. Inoltre, la pellicola ha ottenuto anche una nomination ai premi Oscar per i migliori effetti speciali.

Ready Player One, il grande Steven Spielberg alla regia

La regia è curata da Steven Spielberg con il soggetto tratto dal romanzo Player One scritto da Ernest Cline, la sceneggiatura è stata rivista e adattata dallo stesso autore del romanzo in collaborazione con Zak Penn, la fotografia è stata curata da Janusz Kaminski. Il montaggio è stato eseguito da Michael Kahn e Sarah Brothar mentre le musiche musiche della colonna sonora sono di Alan Silvestri. Nel cast figurano Tye Sheridan, Olivia Cooke, Lena White, Philip Zao, Win Moriaski, Ben Mendelsohn, T. J. Miller e Simon Pegg.

Ready Player One, la trama del film

In Ready Player One ci troviamo in un ipotetico futuro e in particolare nell’anno 2045. È un momento particolarmente negativo per la terra in quanto c’è un livello di inquinamento eccessivamente alto e, soprattutto bisogna fare i conti con il problema della sovrapposizione. Non c’è cibo per tutti e le risorse scarseggiano così molte delle città sono diventate delle vere e proprie baraccopoli. Per sfuggire a questo futuro davvero deprimente molte persone decidono di investire nel cosiddetto mondo virtuale di OASIS. Si tratta di una realtà parallela dove possono costruirsi una vita più adeguata e soddisfacente. Possono seguire un percorso formativo scolastico e soprattutto avere delle straordinarie opportunità lavorative.

Quando il progettista e creatore di questo protocollo virtuale scompare, viene lanciato un messaggio tramite il suo Avatar il quale annuncia un interessante concorso che induce i vari giocatori a trovare un easter egg ben nascosto all’interno del mondo virtuale. Prima però di poter arrivare a questo risultato bisogna individuare tre chiavi nascoste che richiedono il superamento di tre straordinarie e sfide di cui però nessuno sa niente. Chi riuscirà a vincere questo importante ricorso potrà godere della totale proprietà del protocollo virtuale che è stata stimata per un valore di circa mezzo miliardo di dollari. Naturalmente questo ricco premio fa gola a tantissimi personaggi per cui parte una incredibile sfida all’ultimo sangue dove tutto è illecito pur di raggiungere l’obiettivo principale.

