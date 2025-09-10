Tra Real Madrid e Pallone d’Oro torna la tensione visto che i blancos non si presenteranno alla cerimonia di France Football

Real Madrid Pallone d’Oro, i motivi della tensione

Alla fine del mese di settembre, per l’esattezza il 22, è in programma la premiazione del premio individuale più importante del mondo del calcio, il Ballon d’Or di France Football che definirà anche il miglior portiere, il miglior tecnico, il miglior giovane under 21, il miglior attaccante e la miglior squadra della stagione 2024/2025. A proposito di questo evento nelle ultime ore tra Real Madrid e Pallone d’Oro è tornata la tensione visto che i blancos non si presenteranno per il secondo anno consecutivo dopo l’edizione del 2024 nella quale era stato premiato Rodri al posto della stella blancos Vinicius Jr.

Alex Schwazer choc/ “Il calcio è il mio futuro, non penso al passato o mi viene la nausea, il mio tempone...”

Il motivo del boicottaggio deciso da Florentino Perez è sempre lo stesso, la notizia che nessun giocatore della squadra più titolata e importante d’Europa e del mondo verrà premiato in uno dei premi principali che il magazine francese assegna in diverse categorie per calciatori e calciatrici. Tra i giocatori blancos solo in due potrebbero essere premiati per il Pallone d’Oro, il centrocampista inglese Jude Bellingham e l’attaccante francese Kyllian Mbappé ma nessuno dei due può anche solo sperare di vincerlo visto che i primi tre posti sembrerebbero essere riservati a Dembélé, Lamine Yamal e Raphinha.

Egonu rinnova con Milano dopo la vittoria Mondiale/ Firma biennale e ruolo da capitana (10 settembre 2025)

Real Madrid Pallone d’Oro, i tentativi di risanamento di France Football

Real Madrid e Pallone d’Oro sono sempre stati un duo vincente ma anche se un premio potrebbe riuscire a vincerlo non si vedrà quest’anno, infatti l’ottima stagione di Kyllian Mbappé lo ha fatto inserire tra i candidati per il Trofeo Gerd Muller che decreta il miglior attaccante dell’anno passato e che spesso viene assegnato a chi vince la Scarpa d’Oro. Florentino Perez non ha apprezzato che nessun giocatore blancos vinca il trofeo di France Football da diversi anni, da quello di Benzema del 2022, nonostanti prestazioni e successi importanti tra Champions League e campionato spagnolo.

Holger Rune ci prova con Anna Kalinskaya, l'ex di Sinner lo smaschera/ "Fa così con tutte le sue ex"

France Football ha provato nei mesi passati a risanare il rapporto con il club più importante del mondo la cui assenza sarebbe una grave perdita a livello di immagine per tutta l’organizzazione e la cerimonia stessa che perderebbe di rilevanza, ma il risultato non è stato positivo. Il presidente dei blancos però avrebbe apprezzato ancora meno che tra i candidati più probabili per la vittoria del trofeo, o anche solo per la conquista di un posto sul podio, ci siano due giocatori del Barcellona, storico club rivale e con cui nel prossimo anno si giocherà la vittoria del campionato e delle Champions League.