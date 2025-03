VON DER LEYEN USA ARTICOLO 122 TFUE PER REARM EUROPE?

Ursula von der Leyen potrebbe scavalcare il Parlamento europeo per far approvare il piano ReArm Europe con cui spingere la spesa per la Difesa. La presidente della Commissione Ue ha, infatti, annunciato alla conferenza dei capigruppo di essere pronta ad aggirare il voto europarlamentare, sfruttando l’articolo 122 dei trattati europei che consente all’esecutivo di portare un testo al Consiglio Ue senza che venga discusso in aula. A svelare il retroscena è l’Ansa, che cita fonti interne alla discussione.

La mossa è destinata a far discutere, anche perché l’articolo 122 può essere utilizzato di fronte ad emergenze o catastrofi. Dal canto suo, la presidente ha ammesso ai capigruppo di essere a conoscenza del fatto che l’art. 122 non piaccia loro, ma ritiene che sia lo strumento più veloce a disposizione.

Pur precisando che non vi è intenzionale di aggirare l’Europarlamento, sembra propensa a procedere in tal senso, ritenendo che si tratti di una “emergenza esistenziale“. In questo modo, Ursula von der Leyen dovrebbe preoccuparsi solo di discutere con i capi di Stato e di governo dei Paesi membri.

L’ESCAMOTAGE PER PROVARE AD AGGIRARE IL PARLAMENTO UE

La priorità della Commissione Ue appare evidentemente quella di far passare il prima possibile il piano da 800 miliardi per il riarmo dell’Europa, anche a costo di rinunciare a una parte importante del processo democratico, che prevede la discussione in Parlamento per il via libera.

L’articolo 122 fa riferimento a gravi difficoltà nell’approvvigionamento di alcuni prodotti, citando l’ambito energetico, ma si parla anche di difficoltà legate a calamità naturali o circostanze eccezionali. Ma al momento non vi è una minaccia concreta, ad esempio, di un’invasione della Russia in Europa, eppure per Ursula von der Leyen vi è una “minaccia esistenziale” per la quale usare la leva, appunto, dell’articolo in questione.

Diverse famiglie europee hanno già fatto sentire la propria voce per esprimere contrarietà su questa mossa, a partire dal M5s, secondo cui la presidente della Commissione Ue “ha paura della democrazia“, invitando a sfiduciarla, visto che “non rappresenta più nessuno se non gli interessi delle lobby delle armi“.