Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 1 settembre/ Nuova delusione per i Tre allo spiedo

Per la puntata del 1 settembre di Reazione a Catena, i Tre allo spiedo – arrivati alla loro settima puntata da campioni – sfidano le Parole Parole, squadra composta da Giusy, Camilla e Anna. La sfida per le nuove arrivate non ingrana subito, tanto che arrivate al terzo gioco il divario con i campioni è già molto importante: oltre 40mila euro per questi ultimi contro i 18mila delle sfidanti. Arrivati al gioco dell’Una tira l’altra il divario continua ad aumentare: i campioni infatti superano i 95mila euro ma le sfidanti conquistano la Zot e, dunque, i 5 secondi in più all’Intesa Vincente.

Sono le Parole Parole a dare inizio all’Intesa Vincente di questa sera con a disposizione 65 secondi che servono per indovinare 7 parole, dimezzando di due punti alla fine a causa di un raddoppio sbagliato. Ben 10 sono invece le parole indovinate dai Tre allo spiedo che si riconfermano campioni nonostante qualche errore iniziale.

Tre allo spiedo ancora campioni ma…

I Tre allo spiedo sono ancora campioni nella puntata del 1 settembre 2022 e portano all’Ultima Catena un montepremi di 135 mila euro che dimezza già alla prima parola. Gli errori continuano e portano i campioni in carica a diminuire di molto il loro montepremi che, all’ultima parola, è di 2110euro. La scelta dei ragazzi per la parola finale è ‘Dimenticare’ ma la parola esatta è ‘Disponibile’. Anche questa sera i ragazzi non riescono a portare a casa il montepremi.

L’Ultima Catena di oggi:

Non è

Aria

Camera

Veste

Ufficiale

Seconda

Re

Sette

Meraviglie

Alice

Pesce

Sgombro

Vuoto

Ultima Parola:

Vuoto

DISPONIBILE

Stato











