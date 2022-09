Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 10 settembre/ Colpo grosso per gli Affiatati!

Reazione a Catena, Gli Affiatati contro Le Meravigliano nella puntata del 10 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 10 settembre 2022 ritrova Gli Affiatati nel ruolo di campioni in carica. Marco Liorni presenta dunque gli sfidanti che questa sera è un trio di donne: Le Meravigliao – Emila, Maria Antonietta e Marta. Partono abbastanza bene le sfidanti anche se i veterani del gioco, gli Affiatati, riescono ad imporsi, arrivando ad accumulare al gioco de l’Una tira l’altra un montepremi di quasi 90mila euro.

Gli Affiatati riescono anche a conquistare il vantaggio dei 5 secondi in più per l’Intesa Vincente ma fanno poca differenza visto che le Meravigliao riescono ad indovinare solo 2 parole in 55 secondi. I campioni in carica, che in questo gioco sono sempre molto forti, indovinano 8 parole, non tantissime come al solito ma comunque sufficienti per riconfermarsi campioni.

Reazione a Catena, Gli Affiatati si confermano campioni

Gli Affiatati si riconfermano campioni anche nella puntata di Reazione a Catena del 10 settembre 2022, la loro ottava in questo ruolo. Arrivano al gioco dell’Ultima Catena con un montepremi di 124mila euro. Un solo errore per loro al gioco finale, che li porta a giocare per l’Ultima parola (dopo aver comprato il terzo elemento) con un montepremi di 31mila euro che riescono, con loro grande sorpresa, a vincere. Grande colpo per i campioni!

L’Ultima Catena di oggi:

Acquolina

Bocca

Tutti

Costi

Spedizione

Mille

Notte

Battuta

Carne

Bianca

Carne

Tagliata

Divisa

Uniforme

Moto

L’ultima Parola:

Moto

STIZZA

Irritazione











