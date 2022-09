Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 13 settembre/ Gli Affiatati fuori dai giochi!

Reazione a Catena, gli Affiatati contro Le tre e un quarto nella puntata del 13 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 13 settembre 2022 ritrova gli Affiatati questa volta in sfida con Le tre e un quarto – Letizia, Carolina e Elisa. Partono bene le tre sfidanti ma il primo sorpasso dei campioni arriva durante la seconda manche della Catena Musicale. La sfida si rivela molto equilibrata: i due montepremi quasi si equivalgono fino al gioco de L’Una Tira l’altra, quando le sfidanti toccano i 100mila euro contro i soli 40mila degli Affiatati che perdono anche la possibilità di avere i 5 secondi in più con la Zot.

Gli Affiatati arrivano dunque all’Intesa Vincente un po’ demoralizzati dopo una gara non delle migliori. Dopo qualche errore iniziale, i tre campioni indovinano 10 parole. Le tre e un quarto, con cinque secondi in più, indovinano 15 parole. Sono loro le nuove campionesse di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, gli Affiatati eliminati: Le tre e un quarto nuove campionesse

Per la loro prima Ultima Catena Le tre e un quarto giocano per un montepremi di 142mila euro ma non mancano intoppi ed errori nel corso del gioco. Le tre nuove campionesse arrivano all’ultima parola con un montepremi di 1110 euro che riescono a conquistare, indovinando sul finale la parola ‘Novella’. Un ottimo esordio per le tre ragazze che tornano domani per una nuova puntata di Reazione a Catena.

L’Ultima catena di oggi:

Governo

Programma

Diretta

Iniezione

Cotone

Dischetto

Rigore

Metodo

Montessori

Mille

Impresa

Agenzia

Notizia

L’Ultima parola:

Notizia

NOVELLA

Patata

