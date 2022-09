Reazione a Catena, Campioni e Ultima Catena 17 settembre/ È record per Le Tre e un quarto!

Reazione a Catena, Le tre e un quarto contro I Mascalzoni Latini nella puntata del 17 settembre 2022

La nuova puntata di Reazione a Catena del 17 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica, Le tre e un quarto, contro i Mascalzoni Latini – Lorenzo, Andrea e Alessandro, che omaggiano con il nome scelto per la squadra Pino Daniele. La sfida tra le due squadra si pone quasi subito in parità: un botta e risposta che vede in leggero vantaggio le campionesse fino al gioco dell’Una tira l’altra. Alla fine del gioco infatti il vantaggio delle campionesse è notevolmente aumentato, tanto da aver superato i 100mila euro. Gli sfidanti perdono pure l’occasione di conquistare i 5 secondi in più grazie alla Zot che viene mancata.

Sono i Mascalzoni Latini ad aprire l’Intesa Vincente con i loro cinque secondi in meno. Alla fine della prova riescono ad indovinare 8 parole, non abbastanza per battere le campionesse che ne indovinano 11 (con i secondi in più).

Reazione a Catena, Le tre e un quarto si confermano campionesse per la quinta volta

Le Tre e un quarto si confermano campionesse anche nella puntata di Reazione a Catena del 17 settembre 2022 e portano al gioco dell’Ultima Catena un montepremi di 148mila euro. Non manca qualche errore che porta le campionesse all’ultima parola con un montepremi di 18mila euro che riescono a portare a casa con la parola ‘Compenso’. Un vero e proprio record per le Tre e un Quarto che sono riuscite a vincere quattro montepremi su cinque puntate da campionesse.

L’Ultima Catena di oggi:

Animo

Artista

Cartello

Segnale

Cenno

Intesa

Accordo

Amore

Venere

Botticelli

Primavera

Stagione

Cambio

L’ultima parola:

Cambio

COMPENSO

Taglia

