Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 2 settembre/ Tre allo spiedo nel mirino delle critiche!

Reazione a Catena: i Tre allo spiedo contro i Due senza te nella puntata del 2 settembre 2022

Puntata ostica per i Tre allo spiedo quella di Reazione a catena del 2 settembre 2022. I campioni in carica si ritrovano al centro di una sfida molto combattuta con i nuovi rivali: i Due senza te composti da Luca, Stefano e Chiara da Bergamo. Una sfida che alterna continui sorpassi e che vede però porsi in vantaggio dopo poco la squadra degli sfidanti. Il divario aumenta notevolmente al gioco de L’Una tira l’altra anche a causa di alcuni errori decisivi dei campioni in carica.

La Zot però va ai campioni che ottengono i 5 secondi in più utili per l’Intesa Vincente. Sono quindi proprio loro a dare il via all’ultima sfida: la loro prestazione si conclude con 15 parole indovinate. I Due senza te mostrano grande abilità, partendo molto bene. Arrivano in doppia cifra ma sbagliano due raddoppi, conquistando 9 parole.

I Tre allo spiedo si riconfermano campioni: l’Ultima Catena di oggi

I Tre allo spiedo si confermano campioni di Reazione a Catena anche nel corso della puntata del 2 settembre 2022. È tempo dell’Ultima Catena alla quale i tre dalla provincia accedono con un montepremi da 98mila euro. Dopo un ottimo inizio, il montepremi inizia a dimezzare a causa di alcuni errori. Si arriva all’ultima parola con un montepremi di 3mila euro, e se alcuni telespettatori affezionati del gioco riescono ad indovinarla, i tre ragazzi sbagliano ancora, attirando nuove critiche. C’è chi infatti fa notare: “questa squadra sa fare solo il gioco dell’intesa vincente, con molti telegrammi, il resto nulla. E infatti nelle catene nulla.”

L’Ultima Catena di oggi:

Destro

Braccio

Ferro

Calza

Sfilata

Moda

Settimana

Fine

Fiera

Mercante

Venezia

Leone

Parte

Ultima Parola:

Parte

RICAMBIO

Saluti

