Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 20 agosto/ Spuntano Fedez e Chiara Ferragni, il web attacca!

Reazione a Catena, puntata 20 agosto: Marco Liorni cita Fedez e Ferragni e il web mormora

La puntata di Reazione a Catena del 20 agosto 2022 ritrova i nuovi campioni in carica, I Cocomeri, sfidare i nuovi arrivati I tre in punto che vengono da Bergamo e sono composti da Francesca, Federico e Noemi. Marco Liorni dà il via alla puntata con una sfida che parte subito molto combattuta tra le due squadre.

Si arriva anche a citare il Festival di Sanremo 2023 quando, nel gioco del “Quando, dove, come, perché”, si ricorda che sul palco ci sarà anche Chiara Ferragni. La risposta al quesito è infatti Fedez, ma la citazione della coppia scatena subito qualche polemica da parte del web. “Perché parlano sempre di questa gente? Li pagano?”, scrive infatti qualcuno, seguito a ruota da chi sottolinea “Che senso citare ancora loro?”.

Reazione a Catena: la risposta dell’Ultima Catena e gli eliminati

Il gioco del L’Intesa Vincente mette non poco in difficoltà i nuovi arrivati, che portano a casa solo 2 parole contro le 7 dei Cocomeri, decretando la vittoria della sfida. È dunque tempo della prova finale per i Cocomeri: l’Ultima Catena. I tre giocano per un montepremi di 132 mila euro che si dimezza però sin da subito, arrivando a giocare per l’ultima parola con in palio 8.250 euro. Comprano però un ultimo aiuto, dimezzando ancora il montepremi a 4125 euro. La parola che danno è però “costo” – “basso costo” e “costo di un oggetto” – ma la soluzione finale è invece “contenuto”. Una risposta che ha tuttavia suscitato qualche polemica da chi ha trovato che le due parole – basso e contenuto – avessero poco senso come collegamento.

Questa la Catena ultimata:

Scritto

Fonte

Acqua

Bocca

Aperta

Campagna

Fattore

Causa

Parte

Largo

Consumo

Basso

Contenuto

Oggetto

