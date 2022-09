Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 21 settembre/ Grande delusione per Le Tre e un quarto!

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contro i Sottomarini nella puntata del 21 settembre 2022

Nuova puntata di Reazione a Catena oggi 21 settembre in onda su Rai 1. Le campionesse in carica Le Tre e un quarto hanno sfidato Alessandro, Alessia ed Elisa da Ravenna: I Sottomarini (perché sono biologi marini e anche subacquei). La sfida parte abbastanza equilibrata: i Sottomarini se la cavano bene con l’associazione di parole ma le campionesse in carica ci mettono poco ad imporsi nel gioco. Il montepremi di queste seconde aumenta significativamente nel gioco dell’Una Tira l’altra, arrivando a doppiare gli sfidanti. Le Tre e un quarto però non riescono a beccare la Zip da 20mila euro, dandola agli sfidanti che conquistano anche la Zot e, dunque, i 5 secondi in più all’Intesa Vincente.

Maria Teresa Ruta furiosa con Patrizia Rossetti: "Voglio un confronto"/ "Per lei fare GF era svendersi, ora…"

Le sorti della sfida dunque si riequilibrano. Arrivati al momento dell’Intesa Vincente sono i Sottomarini i primi a partire. Nonostante i 65 secondi a disposizione, il trio riesce ad indovinare solo 6 parole. Le tre e un quarto, con i loro 55 secondi a disposizione, indovinano 12 parole.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto sfiorano l’impresa ma perdono sul finale

Le Tre e un quarto si confermano campionesse in carica anche nella puntata del 21 settembre 2022 e arrivano al gioco dell’Ultima Catena con un montepremi di 119mila euro che riescono per la prima volta a mantenere intatto per tutta la prova. Arrivate al momento dell’Ultima Parola decidono di acquistare il terzo elemento, dimezzando per la prima volta il montepremi che arriva a 59mila euro. Purtroppo non arriva l’illuminazione sull’ultima parola che viene sbagliata, sfiorando l’impresa con grande delusione delle campionesse.

REAZIONE A CATENA, LE TRE E UN QUARTO OGGI 21 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONESSE?/ Sfiorano l'impresa poi…

L’Ultima Catena di oggi:

Rubata

Sfilata

Modello

Tipo

Spiaggia

Lettino

Lampada

Genio

Civile

Codice

Binario

Treno

Viaggio

L’Ultima Parola:

Viaggio

PASSAPORTO

Bordeaux

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi critica Pamela Prati al GF Vip: "Non si integra"/ "Non sta mai col gruppo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA