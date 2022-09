Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 22 settembre/ Le Tre e un quarto stupiscono ancora!

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contro I Fuori Fase nella puntata del 22 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 22 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica Le Tre e un quarto contro I Fuori fase – Raffaele, Andrea e Alberto, tre dentisti. Gli sfidanti di oggi sono molto sicuri di se e partono infatti molto bene, imponendosi nel corso del gioco della Catena Musicale. E continuano il loro percorso in vantaggio rispetto alle campionesse fino al gioco dell’Una tira l’altra, dove le Tre e un quarto riprendono terreno fino a sorpassare i Fuori Fase, arrivando a ben 90mila euro. Gli sfidanti però riescono a conquistare la Zot e, dunque, i 10 secondi in più all’Intesa Vincente.

Con ben 65 secondi, I Fuori Fase danno il via alla sfida dell’Intesa Vincente, riuscendo ad indovinare però solo 5 parole. Molti gli errori commessi e le imprecisioni, mancando di freddezza e dando alle Tre e un quarto la possibilità di vincere facile. Infatti, con i loro 55 secondi, conquistano 10 parole.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto si riconfermano campionesse

Le Tre e un quarto si riconfermano campionesse nella puntata di Reazione a Catena del 22 settembre 2022 e portano al gioco dell’Ultima Catena un montepremi di 130mila euro. Non riescono però a portarli tutti all’ultima parola, arrivandoci con 16mila euro circa (dopo aver comprato il terzo elemento). Le Tre e un quarto riescono in una nuova impresa, conquistando anche questo montepremi (che ricordiamo essere in gettoni d’oro)!

L’Ultima catena di oggi:

Batteria

Carica

Passo

Avanti

Prossimo

Vicino

Casa

Bianca

Carta

Credito

Prestigio

Gioco

Ruolo

L’ultima parola:

Ruolo

POSIZIONE

Testa

