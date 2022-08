Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 25 agosto/ Beffa per I Novanta e passa, il web: “Che delusione!”

Reazione a catena: i Novanta e passa contro gli Strada Facendo nella puntata del 25 agosto 2022

La nuova puntata di Reazione a Catena di oggi 25 agosto 2022 su Rai1, ritrova i campioni in carica, i Novanta e passa, pronti a sfidare i nuovi arrivati, gli Strada Facendo, – Samuele, Ginevra e Betta – fan di Claudio Baglioni. Le new entry partono molto bene, indovinando la prima canzone in Caccia alla parola e sorpassando i campioni. Il percorso degli Strada Facendo continua al meglio tanto che anche il secondo gioco si conclude a loro favore, con una differenza di ben 10mila euro dagli avversari.

Fbi Most Wanted 3/ Anticipazioni 25 agosto e 1 settembre: il rapimento e il ritorno di Hana

Si continua con ‘Una tira l’altra’ che parte questa volta a favore dei Novanta e passa che si aggiudicano la Zip da 15mila euro, sorpassando gli avversari e migliorano il loro vantaggio conquistando anche la seconda Zip da 20mila euro. L’Intesa Vincente trova dunque i Novanta e passa in forte vantaggio. Il gioco si conclude con la vittoria dei campioni in carica con 13 parole contro le 4 degli sfidanti.

Dario Vergassola: "Sono ipocondriaco, ho attacchi di panico"/ "Jannacci mi visitò e…"

Reazione a catena, beffa per i Novanta e passa all’Ultima Catena

I Novanta e passa si riconfermano dunque campioni di Reazione a Catena anche nella puntata del 25 agosto e portano all’Ultima Catena un montepremi di ben 125mila euro che però dimezza già dopo la prima risposta che i tre sbagliano. Altri errori portano i campioni a giocare all’Ultima parola per un montepremi di 3907mila euro. Tra le parole da loro ipotizzate prima di dare la risposta c’è anche quella vincente, ‘morso’, ma alla fine i tre ragazzi si convincono che è ‘molto’ l’ultima parola, sbagliando. Una beffa per i tre ragazzi che torneranno comunque domani a giocare a Reazione a Catena, ma una grande delusione anche il popolo del web che tifava per loro.

Antonella Ruggiero "Non esistono solo talent…"/ "Io a Sanremo? Non mi ci ritrovo più"

Ecco l’Ultima Catena di oggi:

Mano

Pesante

Industria

Secondario

Contorno

Secondo

Indice

Libro

Cuore

Pace

Segno

Tratto

Pezzo

L’ultima parola:

Pezzo

Morso

Freno

© RIPRODUZIONE RISERVATA