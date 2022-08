Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 26 agosto/ I Novanta e passa eliminati, web attacca “Boicottati!”

Reazione a catena, i Novanta e passa sconfitti dai Tre allo spiedo

La puntata di Reazione a catena del 26 agosto 2022 ritrova i campioni in carica, i Novanta e passa Niccolò, Aldo e Lorenzo, pronti a sfidare i nuovi arrivati. Loro sono I tre allo spiedo, Francesco, Alessandro e Marco, che hanno scelto questo nome in onore di uno dei piatti tipici della loro città, Vicenza. La gara parte subito con un discreto equilibrio tra le due squadre, che si sbilancia a favore dei campioni alla fine del secondo gioco.

I Novanta e passa arrivano a 100mila euro di montepremi già a metà del gioco ‘Una tira l’altra’ ma I tre allo spiedo si giocano il tutto per tutto ne l’Intesa Vincente. I nuovi arrivati riescono ad indovinare ben 11 parole, mettendo i Novanta e passa in difficoltà. I tre ragazzi riescono però a pareggiare per un soffio, giocandosi il tutto per tutto allo spareggio che viene però vinto dagli sfidanti.

I Novanta e passa sono dunque eliminati e I Tre allo Spiedo sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Un grande dispiacere anche per il popolo del web che si era affezionato ai tre giovani campioni. Proprio tra i telespettatori è nato però il malumore e il sospetto che i tre ragazzi possano essere stati boicottati a causa del pulsante che funzionava male durante l’Intesa Vincente dei Novanta e passa. È per questo che qualcuno invita i tre ragazzi a fare ricorso.

Ecco l’Ultima Catena di questa sera, non vinta dai Tre allo spiedo:

Portone

Facciata

Forma

Peso

Quantità

Qualità

Della vita

Stagioni

Quattro

Mani

Sacco

Farina

Tipo

L’Ultima parola:

Tipo

CAMPIONE

Inverno

I campioni li hanno palesemente buttati fuori mettendoli in difficoltà e con il pulsante che non funzionava #reazioneacatena — ANTONIO007 (@ANTONIO65095939) August 26, 2022

I 90 e passa potrebbero fare ricorso per:

– il pulsante che non funzionava

– lo stop urlato doveva contare come parola errata

– i 3 telegrammi fatti dopo l’ammonizione È giusto cambiare squadra anche perché è un programma di intrattenimento ma non così. #reazioneacatena — Dazzling 💎 (@AliadaDeLosTA) August 26, 2022













