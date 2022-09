Reazione a Catena, campioni e Ultima catena 26 settembre/ Troppi errori sul finale, il web attacca gli autori

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contro I Tre al bar nella puntata del 26 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 26 settembre 2022 ritrova le campionesse, Le Tre e un quarto, contro Andre, Simone e Ciccio, ovvero I Tre al bar. Partono con grande carica gli sfidanti, determinati a strappare alle tre studentesse la carica di campioni ma loro si confermano un osso duro sin dai primi gioco dello show di Marco Liorni. Il divario aumenta man mano tra le due squadre, fino ad esplodere al momento del gioco dell’Una Tira l’altra. Le campionesse infatti riescono a conquistare non una Zip ma entrambe, facendo salire il loro montepremi già altissimo a 108mila euro. I Tre al bar non si arrendono e cercano tuttavia di conquistare la Zot, riuscendoci-

JACK RYAN - L'INIZIAZIONE/ Su Italia 1 il reboot della serie cinematografica

I Tre al bar sono dunque riusciti a soffiare alle Tre e un quarto i 10 secondi in più al gioco dell’Intesa Vincente e partono per primi. Non senza qualche difficoltà riescono alla fine ad indovinare 8 parole. Le Tre e un quarto indovinano però 10 parole, vincendo l’Intesa.

Reazione a Catena, tanti errori per Le Tre e un quarto ma il web attacca gli autori

Le Tre e un quarto si riconfermano campionesse nella puntata di Reazione a Catena del 26 settembre 2022 e portano al gioco dell’Ultima Catena un montepremi di 148mila euro. Purtroppo sono tanti gli errori commessi dalle tre studentesse nel corso della Catena e c’è anche chi sul web accusa gli autori a causa di accostamenti ritenuti “improbabili” e “impossibili da indovinare”. Sta di fatto che Le Tre e un quarto arrivano all’Ultima parola con un montepremi di 2mila euro circa che riescono però a vincere grazie alla parola ‘Confine’.

Sarah Nile incinta grazie alla fecondazione assistita/ "Al mio terzo mese di gravidan

L’Ultima Catena di oggi:

Voto

Segreto

Stato

Paese

Cuccagna

Alberto

Tronco

Picchio

Meno

Senza

Filo

Logico

Naturale

L’Ultima Parola:

Naturale

CONFINE

Chiasso

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese "Non rinnego nulla con la mia ex Belen Rodriguez"/ L'amore per la figlia Luna Marì

© RIPRODUZIONE RISERVATA