Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 27 settembre/ Le Tre e un quarto tremano, poi…

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contro Le Tieni il tempo nella puntata del 27 settembre 2022

La nuova puntata di Reazione a Catena del 27 settembre 2022 ritrova in gioco le campionesse in carica, Le Tre e un quarto, questa volta contro Le Tieni il tempo. Le tre sfidanti sono Ilaria, Giulia ed Eleonora e, come suggerisce il nome scelto per la squadra, si tratta di un trio di musiciste e cantanti. Dimostrano subito di essere molto agguerrite, tanto che le campionesse appaiono di tanto in tanto in difficoltà. La sfida è infatti molto equilibrata e procede con sorpassi continui da parte di una squadre e dell’altra, uno scambio molto equo di botta e risposta che si conclude però al gioco dell’Una Tira l’altra, quando gli sfidanti operano il sorpasso definitivo conquistando l’ultima Zip.

REAZIONE A CATENA, LE TRE E UN QUARTO OGGI 27 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONESSE?/ Record all'Intesa Vincente!

Le Tre e un quarto riescono comunque ad indovinare la Zot e a conquistare i 10 secondi complessivi in più per il gioco dell’Intesa Vincente. Sono proprio loro le prime ad iniziare quest’ultima sfida e lo fanno conquistando un record: indovinano infatti 17 parole!

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto si riconfermano campionesse con un nuovo record

Non c’è molta sfida al gioco dell’Intesa Vincente per le sfidanti che riescono ad indovinare solo 4 parole. Le Tre e un quarto dunque si riconfermano campionesse e arrivano al gioco dell’Ultima Catena con un montepremi di 107mila euro che riescono a mantenere intatto fino al momento dell’ultima parola. Qui, dopo aver acquistato l’elemento finale, giocano per 53mila euro che però non riescono a vincere.

Amici 22, Aaron Cenere compie 18 anni/ Sorpresa e lacrime: "Sono qui per la crisi"

L’Ultima Catena di oggi:

Disdetta

Peccato

Originale

Lingua

Freno

Tamburo

Bongo

Bingo

Tombola

Fagioli

Passato

Remoto

Lontano

L’Ultima Parola:

Lontano

CONFUSO

Perso

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà piange al GF Vip 7/ "Ho chiesto ad Antonino di dormire con me e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA