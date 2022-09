Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 5 settembre/ Gli Affiatati sfiorano l’impresa!

Reazione a Catena, gli Affiatati contro i Quasi Quasi nella puntata del 5 settembre 2022

Per la puntata di Reazione a Catena del 5 settembre 2022, Gli Affiatati si trovano a sfidare i Quasi Quasi – Luigi, Bianca e Giuseppe da Barletta – che hanno scelto di chiamarsi così perché “è da tanto tempo che vediamo la trasmissione in TV per cui ci siamo detti ‘quasi quasi'”. Gli Affiatati si impongono quasi subito sugli avversari: vincono il primo giro della Catena Musicale, centrando più parole. Bene poi i Quasi Quasi che vanno a 23mila euro, centrando il pareggio. Si passa all’altra sfida ‘quando, dove, come e perché’. Manuela riesce ad indovinare l’ultima parola e porta i suoi a quota 39mila euro.

Gli affiatati vengono però sorpassati con la Zip, che porta gli sfidanti a 83mila euro ma conquistato la Zot e, dunque, i 5 secondi in più per l’Intesa Vincente. Sono dunque i campioni in carica a dare il via all’ultima sfida, indovinando 15 parole. Ardua impresa per i Quasi Quasi che portano a segno 12 parole.

Gli Affiatati si riconfermano campioni ma non vincono

Gli Affiatati si riconfermano campioni anche nella puntata del 5 settembre 2022 portando all’Ultima Catena un montepremi di 89mila euro che riescono a portare fino alla parola finale, accontentando anche il pubblico a casa dopo le polemiche delle ultime ore. Il montepremi dimezza una sola volta, arrivando a 44mila euro, quando il trio compra la parola finale che non li aiuta però ad indovinare la parola di oggi che è ‘Corridoio’.

L’Ultima Catena di oggi:

Cartellino

Prezzo

Favore

Piacere

Faccia

Viso

Buon

Mercato

Coperto

Brutto

Tiro

Arco

Spazio

Ultima Parola

Spazio

CORRIDOIO

Guida











