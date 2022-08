Reazione a Catena, eliminati i campioni/ E nell’Ultima Catena scoppia il caos per…

Reazione a Catena, le campionesse eliminate! Dentro i Cocomeri…

Nell’ultima puntata di Reazione a Catena le campionesse del trio Le pizze a Pezzi (Daniela, Irene e Aurora) sono state eliminate. Al loro posto I Cocomeri (Andrea, Monica e Meri), che hanno approfittato della giornata no di Daniela, Irene e Aurora per sconfiggerle e prendere il loro posto. Ma il caos è scoppiato nella fase de L’Ultima Catena, dove si sono registrare numerose proteste da parte di tantissimi telespettatori che sui social hanno manifestato sdegno e disappunto per alcune scelte degli autori. Nel mirino alcune soluzioni definite da alcuni utenti cervellotiche o comunque inappropriate.

Reazione a Catena, ultima catena con polemica: scoppia il caos sul web

I Cocomeri, che se l’erano cavata benone fino a quel momento, con un bottino di quasi 80 mila euro, sono usciti dalla slot in “miseria”, con una cifra pari a 594 euro. Effettivamente alcune risposte sono apparse piuttosto ardue. Di seguito la catena con cui i concorrenti si sono dovuto misurare: Stabile, Portiere, Uscita, Scena, Copione, Secondo, Momento, Giusto, Ragione, Motivo, Fantasia, Voglia, Macchia. “Mi sa che la Rai ha finito i soldi”, ha ironizzato un internata, sottolineando le difficoltà del gioco. Questo e tanti altri enigmi, evidentemente, hanno indispettito il pubblico in quella che è stata a tutti gli effetti una puntata sorprendente e imperdibile.

