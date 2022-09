Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 10 settembre ancora campioni?/ Percorso in crescita ma…

Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 10 settembre 2022 ancora campioni?

Anche oggi, sabato 10 settembre 2022, torna su Rai1 l’appuntamento con Reazione a Catena. Marco Liorni è alla conduzione di una nuova sfida che ritrova Gli Affiatati – Eleonora, Mattia e Manuela – pronti a mettersi in gioco contro un nuovo trio sfidante. Dopo un inizio tentennante nel ruolo di campioni, gli Affiatati sono cresciuto serata dopo serata fino a conquistare i loro primi montepremi, seppur non altissimi. Il grande colpo è arrivato nella puntata dell’8 settembre, quella che rimarrà nella storia perché interrotta dall’edizione straordinaria del telegiornale per comunicare la morte della regina Elisabetta II.

Proprio nel finale di quella puntata, che non è però andato in onda su Rai1, gli Affiatati sono riusciti a portare a termine con pochissimi errori l’Ultima Catena, aggiudicandosi un ottimo montepremi. Una svolta nel loro percorso che potrebbe portare presto a nuovi successi.

Reazione a Catena, percorso in crescita per gli Affiatati

Tutto però dipende dalle Ultime Catene di Reazione a catena. Il pubblico affezionato, che si diletta a giocare sul web durante la puntata, ha notato che le Ultime Catene proposte sono molto più complesse. C’è chi infatti ha twittato: “Comunque settimane fa potevano vincere migliaia di euro anche 3 rimbambiti, adesso no. Le catene sono diventate molto più difficili. Sarebbe stata meglio una via di mezzo fin dall’inizio”. Un’opinione che in tanti si sono fatti guardando le ultime puntate del programma di Rai1. Cosa accadrà questa sera?

Sarebbe stata meglio una via di mezzo fin dall’inizio #reazioneacatena — Paolo (@Vorlander13) September 9, 2022

