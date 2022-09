Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 13 settembre ancora campioni?/ Un ‘problema’ si ripete…

Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 13 settembre ancora campioni?

Anche oggi 13 settembre 2022 torna su Rai1 l’appuntamento con Reazione a Catena. I campioni in carica sono ancora loro, Gli Affiatati, reduci da una puntata abbastanza complicata. Ieri Eleonora, Mattia e Manuela se la sono visti con i Rossi di Sera, tre fratelli piuttosto preparati che hanno dato il meglio di se sin da subito. Le difficoltà maggiori sono arrivate per nel corso de L’Intesa Vincente, quando gli sfidanti hanno indovinato ben 10 parole, soffiando ai campioni anche i cinque secondi in più.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, scontro a Uomini e donne/ É finita? La risposta!

Gli Affiatati – che ben rispecchiano il nome della loro squadra – sono però riusciti nell’impresa, aggiudicandosi 11 parole seppur con ben 10 secondi in meno e senza usare raddoppi. Un colpo di scena proprio quando il web ha iniziato a temere per loro il peggio.

Reazione a Catena, gli Affiatati e il loro ‘punto debole’

Va detto che finora l’Intesa Vincente è stato il vero cavallo di battaglia degli Affiatati. Tranne un’occasione, in cui sono andati in confusione e per un soffio non ha perso il posto di campioni, Eleonora, Mattia e Manuela hanno sempre mostrato una grande abilità nel formulare frasi e indovinare le parole corrispondenti. Finora il punto debole si è dimostrato il gioco dell’Ultima Catena. Nonostante l’abilità nell’associare le parole, spesso i campioni sono incappati in problemi nell’individuare la parola finale, spesso perdendo anche montepremi di grosso valore. Riusciranno a rifarsi questa sera?

Valeria Marini: "La fede? Mi aiuta nei momenti difficili"/ Poi la sorpresa di Diaco…

LEGGI ANCHE:

Zac Efron choc, costretto al diuretico in Baywatch/ "Caddi in una brutta depressione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA