Reazione a Catena, Gli Affiatati oggi 4 settembre ancora campioni?/ Chi sono

Reazione a catena, Gli Affiatati si confermano campioni nella puntata del 4 settembre 2022?

Una grande puntata attende i campioni de Gli Affiatati a Reazione a Catena. Oggi 4 settembre 2022 la nuova puntata del programma li ritrova in gara, pronti a tentare il colpaccio. Eleonora, Mattia e Manuela dalla provincia di Vercelli vogliono stupire ancora e soprattutto confermarsi. Nella scorsa puntata sono andati molto bene, conquistando un ottimo punteggio alla Catena Musicale (una delle quali indovinata con soli due indizi!). Eleonora, Mattia e Manuela si sono aggiudicati la Zip e la Zot, avanzando al gioco de L’Intesa Vincente dove hanno schiacciato i campioni in carica. Per gli ormai ex campioni solo dodici parole a segno, contro le diciotto del trio sfidante.

Cesare Pompilio come è morto: tifoso Juventus e opinionista tv/ Moggi "Sempre con me"

Questa sera, quindi, Gli Affiatati vogliono migliorare il loro punteggio e soprattutto riconfermarsi campioni, eliminando i nuovi sfidanti. Ci riusciranno? Il web, di sicuro, è rimasto piacevolmente stupito dal trio formato da Eleonora, Mattia e Manuela.

Reazione a catena, Marco Liorni vola negli ascolti

Reazione a Catena è un vero successo e avanza con ottimi ascolti, segnando ulteriore crescita in termini di share. Il programma condotto da Marco Liorni, nella puntata di ieri 3 settembre, ha macinato consensi e nuovi spettatori. Sono stati infatti quasi 3.65 milioni gli spettatori totali, equivalenti ad uno share del 25.8%. Lo show è un successo anche sui social, dove gli internauti si divertono a gareggiare a distanza e a commentare le gesta dei protagonisti in gara. Come dicevamo, fari puntati su Gli Affiatati. Grandi aspettative aleggiano sul nuovo trio composto da Eleonora, Mattia e Manuela.

Penelope Cruz: "Sono pazza di Raffaella Carrà"/ "Ho sempre amato l'Italia e..."

LEGGI ANCHE:

Mara Venier confessione choc: "Voleva uccidermi"/ "Ma ero innamorata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA