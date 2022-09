Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 6 settembre ancora campioni?/ L’appello del web agli autori

Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 6 settembre ancora campioni?

Anche la puntata del 6 settembre 2022 di Reazione a Catena ritrova come campioni in carica gli Affiatati. I tre musicisti di strumenti a fiato – da qui il nome della squadra – sono reduci da un’ottima performance che ieri li ha quasi portati a conquistare il montepremi nella sua interezza. Peccato che dopo una Ultima Catena senza errori, il trio non sia riuscito ad indovinare la parola finale, aggiudicandosi i circa 44mila euro rimasti in palio.

Gli Affiatati continuano comunque a conquistare gli apprezzamenti del pubblico affezionato di Reazione a Catena che ogni sera gioca insieme ai concorrenti, cercando di indovinare le varie parole su Twitter. Proprio da qui arrivano però anche molte polemiche nei confronti di catene e termini utilizzati nel gioco ritenuti poco coerenti.

Reazione a Catena, ancora polemiche e un appello dal web

Fioccano infatti le critiche degli affezionati al programma, soprattutto per il gioco dell’Ultima Catena. C’è chi si dice indignato perché “prendono in giro milioni di italiani con le loro parole del caz*o”; chi invece chiede che alla fine ci sia una busta che confermi la parola finale: “Ma a nessuno viene il sospetto che abbiano 2/3 soluzioni pronte e, in base alla risposta dei concorrenti al montepremi, decidono quale “piazzare”?? Per correttezza la risposta dovrebbe essere contenuta in una #busta sigillata.” è stata infatti l’illazione con tanto di appello di un utente.

