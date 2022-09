Reazione a Catena, Gli Affiatati oggi 7 settembre ancora campioni?/ In cerca di rivincita dopo la gaffe

Reazione a Catena, Gli Affiatati ancora campioni nella puntata del 7 settembre 2022?

Nuova puntata di Reazione a Catena oggi 7 settembre 2022 su Rai1 che ritrova gli Affiatati, ieri riconfermatisi campioni seppur dopo una puntata complessa. La sfida con i Pizzicati non si è rivelata esageratamente ardua, anzi, Manuela, Eleonora e Mattia sono stati protagonisti di un’ottima prova all’Intesa Vincente, surclassando gli avversari. La delusione è arrivata pochi minuti dopo, alla fine dell’Ultima Catena.

Mattia, senza ascoltare il consiglio delle due compagne d’avventura, ha deciso di imporre la sua parola finale, convinto fosse quella giusta. Una scelta che si è rivelata un grave errore che è costato loro un montepremi di oltre 50mila euro, visto che la parola giusta era quella pensata dalle compagne d’avventura. È con questo rammarico che oggi il trio degli Affiatati riparte, sperando di potersi rifare dell’errore di ieri.

Gli Affiatati pronti a rifarsi dopo l’errore di ieri

Un brutto colpo quello di ieri che gli Affiatati sono pronti a recuperare nel corso della puntata di oggi 7 settembre su Rai1. I tre concorrenti hanno finora dato prova di grande abilità, dimostrandosi capaci di portare a casa anche montepremi alti. Dovranno però ritrovare quell’armonia persa per un attimo ieri nel finale dell’Ultima Catena. Una delusione d’altronde anche per il pubblico che in questi giorni ha iniziato a fare il tifo per loro, trovandoli un trio molto valido all’interno del programma. Riusciranno a trovare questa sera la loro rivincita?

