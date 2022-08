Reazione a catena: I Novanta e passa oggi 24 agosto ancora campioni?/ Cosa è andato ieri e con no

Reazione a catena: I Novanta e passa vinceranno anche nella puntata del 24 agosto?

Attesissima la nuova puntata di Reazione a Catena in onda oggi 24 agosto 2022 su Rai 1. Marco Liorni è pronto a lanciare una nuova sfida che ritrova in gara I Novanta e Passa, tre giovani studenti campioni da pochissime puntate che sono però bastate a superare lo scetticismo iniziale degli affezionati del programma. Niccolò, Aldo e Lorenzo sono “la squadra mediamente più giovane” che ha mai partecipato a Reazione a Catena, come il conduttore ha voluto sottolineare al loro esordio in studio (due dei tre hanno 18 anni, l’altro 19).

La giovane età dei tre concorrenti non deve però trarre in inganno perché, nel corso delle tre presenze che li hanno visti protagonisti, i Novanta e passa hanno dimostrato grande abilità, soprattutto in un gioco: l’Intesa vincente.

I Novanta e passa ancora campioni a Reazione a Catena?

Proprio l’intesa è effettivamente il punto forte dei Novanta e Passa: i tre ragazzi riescono a comprendersi quasi perfettamente, riuscendo a portare a fine in modo eccellente quello che, probabilmente, è il gioco decisivo del programma. Gli errori maggiori sono invece arrivati nella prima parte del programma, quando c’erano da indovinare brani musicali.

Ottima la performance della puntata di ieri dei Novanta e Passa: i campioni hanno conservato l’intero montepremi, ben 123mila euro, dimezzandolo soltanto per comprare il terzo elemento dell’ultima parola. Purtroppo non sono riusciti a conquistare la vittoria. Ci riusciranno questa sera? Ricordiamo che Reazione a Catena anche ieri ha conquistato la fascia televisiva del preserale, con oltre 3 milioni e 400 mila telespettatori sintonizzati (28.6%).

