Reazione a Catena, i Roma Nerd fanno ricorso e tornano in gara/ Cos’è successo? L’errore in diretta

I Roma Nerd tornano a Reazione a Catena dopo essere stati sconfitti: perché?

Colpo di scena durante l’ultima puntata di Reazione a Catena. Il game show condotto da Marco Liorni è stato oggi 22 agosto caratterizzato da un ritorno che ha meravigliato il pubblico affezionato: quello dei Roma Nerd. Chi infatti segue la trasmissione avrà ricordato i volti dei tre ragazzi che si sono messi in gioco solo pochi giorni fa, precisamente nella puntata del 15 agosto. In quell’occasione sono stati battuti dagli avversari, gli Ercolini, ma pare che qualcosa non sia andato nel verso giusto.

Ci sarebbe infatti stato un episodio controverso che avrebbe quindi portato i Roma Nerd a fare ricorso. D’altronde è stato lo stesso Marco Liorni, ad inizio puntata, a spiegare brevemente il motivo del ritorno in scena dei Roma Nerd.

Reazione a Catena, l’errore che ha portato i Roma Nerd a fare ricorso

“Abbiamo un gradito ritorno, i Roma Nerd. – ha annunciato Marco Liorni – Simone, Giada e Paolo che hanno fatto ricorso. Hanno giocato qualche settimana fa, hanno fatto ricorso e avevano ragione e quindi sono tornati qua e ci riprovano” ha aggiunto il conduttore, dando poi il via alla nuova sfida che ancora una volta ha però visto proprio i Roma Nerd sconfitti. Intanto sul web c’è chi ha iniziato a rumoreggiare per questo ritorno in gara e chi si è iniziato a chiedere quale fosse stato l’errore degli autori ai quali il gruppo si è appigliato per ritornare in gara.

La soluzione è arrivata da alcuni telespettatori attenti che hanno cinguettato la risposta: “Nella puntata andata in onda il 15 luglio, durante l’Intesa Vincente, uno dei componenti degli Ercolini ha premuto il pulsante che permette di bloccare il tempo. Tra le risate generali (frutto del gesto del tutto inaspettato) Liorni ha chiaramente detto che non si poteva fare.” ha chiarito un fan di Reazione a Catena.

Nella puntata andata in onda il 15 luglio, durante l'Intesa Vincente, uno dei componenti degli Ercolini ha premuto il pulsante che permette di bloccare il tempo. Tra le risate generali (frutto del gesto del tutto inaspettato) Liorni ha chiaramente detto che non si poteva fare.













