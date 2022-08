Reazione a catena, i Tre allo spiedo oggi 30 agosto ancora campioni?/ Ieri a rischio eliminazione, oggi…

Reazione a catena, i Tre allo spiedo campioni nella puntata del 30 agosto 2022?

Oggi 30 agosto 2022 torna su Rai1 Marco Liorni con una nuova puntata di Reazione a catena. Mentre il pubblico affezionato si prepara a giocare con i concorrenti in gara questa sera, qualcuno si chiede già che i Tre allo spiedo riusciranno a riconfermarsi campioni. Alessandro, Francesco e Marco sono già riusciti a conquistare due montepremi, seppur esigui (il primo di 92 euro, il secondo di 3mila), e mirano ora a fare il botto. Che quella di stasera sia la puntata giusta?

Di certo ieri i Tre allo spiedo non hanno avuto vita facile con la squadra avversaria delle Borghesine. Le tre donne hanno avuto prontezza e velocità, conquistando il sorpasso dopo un iniziale vantaggio dei campioni. Le cose si sono messe ulteriormente male per questi ultimi all’Intesa Vincente, vinta soltanto allo spareggio finale.

Reazione a catena batte il ritorno di Caduta Libera

In attesa della nuova puntata di Reazione a catena e della nuova prestazione dei Tre allo spiedo, scopriamo come sono andati ieri gli ascolti dello show condotto da Marco Liorni. Ieri è infatti iniziata la sfida con Caduta Libera di Gerry Scotti, tornato in onda con le nuove puntate al posto di Avanti un altro. Il gioco televisivo della Mediaset è stato seguito da circa 2.23 milioni di utenti, pari al 18% di share, risultato che non è servito a battere Reazione a Catena che ha invece registrato oltre 3 milioni di spettatori, per uno share del 27.8%. Ancora una volta un ottimo risultato per la trasmissione di Rai1.

