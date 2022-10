Reazione a Catena, Il Torneo de campioni 2022/ Chi ha vinto oggi 26 ottobre? Lo sfogo di Marco Liorni

Reazione a Catena, Il Torneo de campioni 2022: chi si sfida oggi 26 ottobre?

Mancano pochi giorni alla fine di questa stagione di Reazione a Catena che torna oggi, 26 ottobre 2022, in onda con il Torneo dei campioni. Ieri si sono sfidati i Tre allo spiedo e Gli Affiatati e sono stati proprio questi secondi ad aggiudicarsi la vittoria, volando alle semifinali già conquistate nella prima puntata del torneo dalle Tre e un quarto.

Oggi toccherà ad un altro duetto che sarà scelto tra le quattro squadre rimaste che sono le seguenti:

I Dammi il Là: musicisti originari della Campania;

I Monelli, composta da Domenico, Martina e Federica;

Le Pizze a Pezzi: il terzetto composto da Daniela, Aurora e Irene;

I Tre Gemelli: provenienti da Monza, sono stati i primi campioni dell’edizione 2022 del game show.

Reazione a Catena, la risposta di Marco Liorni ai sospetti del web

Quali saranno le due squadre a sfidarsi nella puntata di Reazione a Catena, Il Torneo dei Campioni 2022, di oggi 26 ottobre? In attesa di scoprirlo va detto che Marco Liorni, in una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha voluto replicare a chi sul web insinua che alcune squadre vengano privilegiate rispetto ad altre: “Mi fa sorridere. – ha subito ammesso il conduttore, spiegando che – C’è un notaio che ha già tutto scritto prima della puntata, nessuno si può avvantaggiare. Del resto ci sono in palio soldi pubblici e bisogna essere attenti”.

Poi sulle parole spesso troppo difficili da indovinare secondo il web, ha dichiarato: “I ganci sono tutti verificati, gli autori fanno controlli incrociati con enciclopedie, dizionari, manuali e altri mezzi” ha risposto, “è chiaro che alcuni sono difficili ma è anche questione di fortuna o se il concorrente conosce o meno certi modi di dire e certi riferimenti”.











