Reazione a Catena, il Torneo dei Campioni 2022/ Chi ha vinto oggi 25 ottobre? Le squadre in sfida

Reazione a Catena, il Torneo dei campioni: secondo scontro oggi 25 ottobre

La stagione di Reazione a Catena 2022 sta per chiudersi. È questa l’ultima settimana per il quiz show di Marco Liorni ed è tutta dedicata ai campionissimi di questa edizione. È infatti partito ieri il Torneo dei Campioni, composto dalle otto squadre che hanno vinto più puntate e accumulato i maggiori montepremi dell’edizione in corso. Ieri si sono sfidate le prime in questa classifica di otto concorrenti, Le Tre e un quarto, e le ultime, Le Spartane. Sono state proprio Le tre e un quarto a vincere e aggiudicarsi il primo posto nella semifinale del torneo.

La sfida riparte dunque oggi con altre due squadre tra le otto più vincenti di Reazione a Catena 2022, ma solo in diretta Marco Liorni svelerà i nomi delle due formazioni che tenteranno la scalata alla finalissima di domenica 30 ottobre, ultima puntata di questa edizione.

Reazione a Catena, il Torneo dei campioni: quali sono le squadre in gara

Ma quali sono le squadre che partecipano al Torneo dei campioni di Reazione a Catena? Eccole di seguito:

Gli Affiatati: Eleonora, Mattia e Manuela;

I Dammi il Là: musicisti originari della Campania;

I Monelli, composta da Domenico, Martina e Federica;

Le Pizze a Pezzi: il terzetto composto da Daniela, Aurora e Irene;

Le Spartane: Giorgia, Giulia e Priscilla;

I Tre allo spiedo Francesco, Alessandro e Marco

Le Tre e un quarto: le campionesse di Varese Letizia, Elisa e Carolina;

I Tre Gemelli: provenienti da Monza, sono stati i primi campioni dell’edizione 2022 del game show.

