Reazione a Catena, Il Torneo dei campioni 2022/ Chi ha vinto oggi 27 ottobre? Dammi il Là Vs Le Pizze a Pezzi

Reazione a Catena, Il Torneo dei campioni 2022: I Dammi il Là contro Le Pizze a Pezzi nella puntata del 27 ottobre

Torna oggi 27 ottobre 2022 l’appuntamento con il Torneo dei Campioni di Reazione a Catena 2022. Siamo ormai arrivati all’ultima sfida dei quarti di finale, ai quali seguiranno, a partire dalla puntata di domani, le semifinali. A sfidarsi questa sera le ultime due squadre del gruppo: I Dammi il Là – musicisti originari della Campania – a Le Pizze a Pezzi, il terzetto composto da Daniela, Aurora e Irene.

La sfida tra queste due squadre porterà alla proclamazione del quarto e ultimo semifinalista, che si aggiungerà alle squadre già passate alla prossima manche. Stiamo parlando di: Le Tre e un quarto, Gli Affiatati e I Monelli, che hanno vinto ieri la sfida contro i Tre Gemelli. A sorteggio le quattro squadre si ritroveranno poi l’una contro l’altra a coppie di due in sfide a eliminazione diretta.

Reazione a Catena, Il Torneo dei campioni 2022: chi vincerà?

Chi vincerà il torneo dei campioni di Reazione a Catena 2022? La domanda troverà risposta nella puntata di domenica 30 ottobre ma non mancano i pronostici che, senza particolari sorprese, danno come favorite Le tre e un quarto, al momento imbattute. Ricordiamo infatti che le tre studentesse si sono ritirate dal gioco per propria decisione dovuta alla necessità di tornare ai propri studi universitari. “Eravamo soddisfatte e poi abbiamo vinto tanti soldi, va bene così”, ha ammesso il trio, tornato in gioco solo per la speciale occasione del torneo.

