Reazione a Catena, Il Torneo dei Campioni 2022/ Chi ha vinto oggi 28 ottobre? Tre e un quarto Vs Affiatati

Oggi 28 ottobre 2022 torna l’appuntamento con Reazione a Catena. Lo show condotto da Marco Liorni sta per giungere al termine e lasciare il posto a L’Eredità, condotto da Flavio Insinna. Anche la puntata di oggi è dedicata al Torneo dei Campioni, ormai arrivato alle semifinali. In gioco sono rimasti: Le Tre e un quarto, I Monelli, Le Pizze a pezzi e Gli Affiatati. La prima semifinale, che decreterà dunque il primo trio finalista che andrà alla puntata finale di domenica 30 ottobre, vedrà in sfida Le Tre e un quarto contro Gli Affiatati.

Si tratta in realtà di una rivincita, una sfida che abbiamo già visto a Reazione a Catena. Le tre e un quarto sono infatti la squadra che ha sconfitto Gli Affiatati nella gara classica di Reazione a Catena, ponendo al termine la loro avventura come campioni in carica.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contro Gli Affiatati: è tempo di rivincita!

Le Tre e un quarto riusciranno a vincere anche questa sfida o Gli Affiatati si prenderanno invece la loro rivincita? Va detto che Letizia, Elisa e Carolina hanno lasciato Reazione a Catena da imbattute e, ad oggi, non hanno subito alcuna sconfitta. Questo rende inevitabilmente questa sfida tra le più attese dell’intera edizione del quiz show condotto da Liorni. Ricordiamo che la squadra che vincerà andrà a sfidare la vincente dello scontro tra Monelli e Tre e un quarto nella finale in onda domenica alla solita ora su Rai1. Finale che metterà ufficialmente fine a questa edizione di Reazione a Catena.

