Reazione a Catena, interrotta puntata 8 settembre per la morte della regina Elisabetta II/ Quando continua?

Reazione a Catena, interrotta la puntata dell’8 settembre 2022: è morta la Regina Elisabetta

La puntata di Reazione a Catena di oggi 8 settembre 2022 ritrova i campioni, Gli Affiatati, che sfidano I Tre di Fiori – Barbara, Dario e Annamaria (che è la mamma dei primi due) dalla provincia di Bari. Partono abbastanza bene gli sfidanti, superando i campioni in carica nel gioco della Catena Musicale. Il vantaggio di questi ultimi si mantiene anche nei giochi successivi, seppur di poche migliaia di euro. Questo fino al gioco dell’Una Tira l’altra, quando grazie alla Zip i campioni effettuano il sorpasso e grazie alla Zot beccano i 5 secondi in più.

COM'È MORTO FILIPPO DI EDIMBURGO, MARITO REGINA ELISABETTA/ Loro nozze in diretta tv

L’Intesa vincente di oggi parte dunque con la prova degli sfidanti ma viene improvvisamente interrotta dall’edizione straordinaria del TG1 che annuncia la morte della regina Elisabetta II d’Inghilterra. All’età di 96 anni la monarca si è spenta lasciando il trono al figlio Carlo.

Reazione a Catena: quando continua la puntata dell’8 settembre?

L’edizione speciale del Tg1 per la morte della regina Elisabetta supera l’orario di programmazione di Reazione a Catena, sfasando il palinsesto serale di Rai1 che solo adesso avrebbe dovuto lasciare posto proprio all’informazione. La domanda che i fan di Reazione a Catena si pongono però è quando continuerà la puntata di questa sera. Pare ormai difficile che la linea sia data nuovamente a Marco Liorni, infatti la giornalista del TG1 ha annunciato che “Sarà una lunga serata in cui parleremo di Elisabetta”. L’opzione più probabile è che la puntata vada in onda nuovamente dall’inizio domani alla solita ora.

Ilary Blasi, nuova convivenza con Totti?/ Lei smentisce con una foto in hotel: la stoccata al gossip!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

LEGGI ANCHE:

Carlo Re d’Inghilterra, chi è?/ Erede di Elisabetta II: dalle nozze con Lady Diana all'amore per Camilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA