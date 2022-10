Reazione a Catena, Le Spartane oggi 14 ottobre ancora campionesse?/ Chi sono Priscilla, Giulia e Giorgia

Reazione a Catena, Le Spartane oggi 14 ottobre si riconfermano campionesse? Chi sono

Reazione a Catena torna in onda anche oggi 14 ottobre 2022 e lo fa con grandi novità. Marco Liorni conduce su Rai1 una nuova puntata ed è affiancato da un trio di campionesse tutto nuovo: quello delle Spartane. Ieri Le Cri Cri sono state infatti battute dalle Spartane all’Intesa Vincente, chiudendo un percorso non dei più brillanti. Le tre, infatti, non sono riuscite a conquistare alcuno dei montepremi portati all’Ultima Catena.

Il loro posto di campionesse è oggi di Priscilla, Giulia e Giorgia, tre donne provenienti da Torino che hanno scelto il nome ‘Spartane’ perché è quello della loro squadra di pallavolo. Superata l’emozione della prima puntata in studio, oggi le rivedremo all’opera: riusciranno a riconfermarsi campionesse?

Reazione a Catena, nuove polemiche contro gli autori del programma

Intanto la puntata di Reazione a Catena di ieri ha sollevato nuove polemiche sui social. Il pubblico dello show che si diverte a giocare su Twitter ha trovato improbabile l’accoppiamento della parola finale di ieri – Massimo, CAPOLAVORO, Urlo – criticando aspramente poi gli autori. Tra i commenti più critici infatti si legge: “Vabbè mi sembra scontato che la RAI scelga quando far vincere cambiando la parola vincete all’ultimo. MASSIMO e CAPOLAVORO è davvero imbarazzante”; “Questi sono veramente fuori… capolavoro? Ma de che?”; e ancora “Ultima parola non è convincente #reazioneacatena .Autori, datevi una regolata!”; o infine “Cambiate gli autori di Reazione a catena. Si sono laureati in scrittura alla sagra della salsiccia?”

Massimo Capolavoro Urlo non hanno attinenza. #reazioneacatena si conferma una truffa ai danni dei concorrenti che il servizio pubblico di @rai1 non dovrebbe trasmettere. Indecente. — alberto biraghi (@abiraghi) October 13, 2022













