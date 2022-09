Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 22 settembre ancora campionesse?/ Retroscena sull’Intesa Vincente

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 22 settembre si riconfermano campionesse?

Oggi 22 settembre 2022 le Tre e un quarto tornano in gioco a Reazione a Catena per una nuova sfida. È ormai più di una settimana che Elisa, Letizia e Carolina sono le campionesse in carica del programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, confermandosi di volta in volta abili nelle intuizioni oltre che nelle associazioni di parole. Un’abilità dietro la quale c’è però tanto allenamento e lavoro. Diventare campioni e mantenere questa posizione per molti giorni è complicato e lo hanno testimoniato prima delle Tre e un quarto anche gli affiatati.

“Quest’estate ci siamo dedicati interamente a Reazione a Catena, ci siamo allenati tantissimo soprattutto all’Intesa Vincente, a qualsiasi orario del giorno.” hanno infatti raccontato gli Affiatati nel corso di un’intervista rilasciata a Tvpertutti, sottolineando il duro allenamento che c’è dietro la partecipazione a questo programma.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto e il lavoro che c’è dietro l’Intesa Vincente

Di certo nei loro momenti liberi tra una puntata e l’altra anche Le Tre e un quarto continuano ad allenarsi, in modo particolare nel gioco dell’Intesa Vincente che rimane il game decisivo nella sfida tra squadre. Dopo un momento di calo, le tre campionesse sono tornate sulla cresta dell’onda, riuscendo a tornane in doppia cifra per quanto riguarda le parole indovinate; riusciranno a riconfermarsi anche stasera? Finora nessuna squadre è riuscita davvero ad impensierirle in questo ultimo gioco, vedremo se qualcosa cambierà proprio nella puntata di Reazione a Catena di questa sera.

