Giampiero Ingrassia, figlio dell’indimenticabile Ciccio Ingrassia, concederà oggi pomeriggio un’intervista a La volta buona su Rai1, ai microfoni della padrona di casa Caterina Balivo nella nuova puntata. Carriera e successi professionali a parte, l’attore teatrale è anche padre di una splendida figlia, Rebecca, oggi poco più che ventenne: i due conservano un legame davvero speciale, ancor più dopo il grave lutto che ha colpito la loro famiglia nel 2013.

In quell’anno, infatti, l’attore ha detto addio alla moglie Barbara Cosentino, morta per un infarto improvviso mentre si trovava sulle piste da sci a Roccaraso assieme alla loro figlia Rebecca, nata nel 2003 dalla loro storia d’amore. Un malore fulmineo che ha causato la morte della donna a soli 48 anni, nel momento in cui Ingrassia si trovava a Napoli impegnato in scena. La perdita di una moglie e di una mamma ha rappresentato per Giampiero e Rebecca Ingrassia un dolore difficile da incassare, ma superato con il tempo l’uno al fianco dell’altra.

Giampiero Ingrassia versione papà: “Mi do 10, il massimo dei voti!“

Rebecca Ingrassia, figlia di Giampiero Ingrassia e Barbara Cosentino, è nata nel 2003 e aveva soli 10 anni quando la madre morì per infarto. Oggi la bambina è diventata ragazza ed è poco più che ventenne e il padre è orgoglioso di lei, come raccontato dall’attore in un’intervista a I Fatti Vostri nel marzo 2023: “Si è diplomata l’anno scorso al liceo scientifico, è andata benissimo. Da settembre frequenta una delle più importanti scuole di musical d’Italia, lei studia, si è stabilita lì ed è molto più brava di me. Che voto mi do come padre? Da uno a 10 mi do 10, il massimo dei voti, penso di si”.

Quel doloroso lutto del 2013 ha rafforzato il rapporto tra padre e figlia, l’attore si dedicò interamente a lei come raccontato a Vieni da me nel 2019: “Dire alla figlia che la madre non c’è più è terribile. Ci siamo rimboccati le maniche, ho smesso di lavorare per 3-4 mesi e mi sono dedicato anima e corpo a mia figlia“.