Rebecca De Pasquale piange per la casa allagata a Prato: “Signore aiutaci”/ Poi lo sfogo: “Ridete? Vergogna”

Rebecca De Pasquale colpita dall’alluvione a Prato: lo sfogo social dell’ex gieffina

Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello 14 e volto molto amato dei social, è tra le tante persone colpite dall’alluvione che nelle ultime ore ha colpito Prato, così come altre città quali Pisa, Livorno, Pistoia e Firenze. Sui social l’ex gieffina ha mostrato le drammatiche immagini del suo quartiere e della sua casa, sommersa dall’acqua. “Ecco la situazione attuale di Prato zona Casale… La forza di reagire non deve assolutamente mancare…” ha scritto Rebecca a corredo delle prime immagini.

Mostrando il disastro che ha colpito la città, Rebecca, con voce rotta dal pianto, ha poi aggiunto: “Povera agente che ha perso tutto, ecco questa è la situazione. Signore aiutaci”.

Rebecca De Pasquale, duro sfogo contro gli hater: “Ridete delle disgrazie? Vi dovete solo vergognare!”

Tanti i commenti di supporto per Rebecca e la città di Prato, come quello di Sandra Milo che le ha scritto: “Rebecca carissima, dopo aver visto l’intervento del sindaco di Prato a Uno Mattina, ho pensato subito a te, al tuo compagno, ai vostri cani e a tutti i vostri concittadini. Da un lato sono felice di sapervi sani e salvi ma dall’altro sono dispiaciuta per lo stato di emergenza in cui vi ritrovate. Mi auguro che la protezione civile e i vigili del fuoco aiutino tutti voi a eliminare acqua e fango. Ti sono vicina con tutto il mio affetto. Hai un carattere forte e soprattutto positivo e so che non ti perderai d’animo e ti risolleverai. Ti voglio bene”.

Peccato però che tra i tanti commenti non sono mancati quelli di qualche hater, qualcuno che ha addirittura riso della drammatica situazione. È contro questi che Rebecca si è poi sfogata in un video: “C’è gente che viene a ridere sotto i post dell’alluvione, ma non vi vergognate? Ma che gente misera e povera e ricca di melma siete? Ma voi oggi ridete, ma dovete capire che un domani chi sputa in cielo in faccia gli torna. La vita è una ruota che gira. E vogliamo parlare di solidarietà? Ma vi dovete solo vergognare!”













