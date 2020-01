Rebecca De Pasquale vs hater/ “Non sarai mai una donna”. L’ex gieffina sbotta

Rebecca De Pasquale sbotta su Instagram contro un hater. L’ex concorrente del Grande Fratello, su Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto da un utente su Instagram condannando la cattiveria e replicando alle offese ricevute. “Oddio mio, guarda che è inutile che fai questa vocina da femmina, guarda che sarai sempre e solo un maschio”, è il messaggio che Rebecca ha ricevuto. “Ti auguro di avere la mia stessa gioia e autostima… Buon anno a te, e tu saresti femmina?”, ha risposto Rebecca De Pasquale all’hater che grazie alla forza del proprio carattere non si lascia abbattere dalle offese che continua a ricevere. Dopo aver partecipato al reality show, la De Pasquale continua ad essere molto seguita sui social dove, però, è costretta a fare i conti anche con la cattiveria degli haters.

REBECCA DE PASQUALE CONTRO UN HATER: “IO SONO SERENA, MI BATTO PER I DEBOLI”

Rebecca De Pasquale, nella sua vita, ha dovuto affrontare grandi difficoltà per poter essere finalmente se stessa. Di fronte a certi messaggi, l’ex gieffina non si abbatte ed esorta tutti i suoi followers e non lasciarsi scoraggiare dalla cattiveria della gente. “Dico a chi è debole di carattere… non vi fate abbattere dagli ignoranti. Cresce male la fanciulla, la pianta si drizza da giovane. Chi offende deve provare cosa significa far star male chi subisce… così, la prossima volta ci pensa due volte… io sono serena…mi batto per i deboli”, commenta Rebecca. “Ma dopo questo commento come ti senti! Realizzata? Un bacio Rebecca non cambiare mai”, “Brava Rebecca, ti basta un sorriso e la tua naturale inclinazione ad essere positiva, per annientare questa vergognosa ignoranza. Grazie tante per il messaggio che trasmetti!!“, commentano gli utenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA