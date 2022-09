Rebecca e Sebastian, chi sono i figli di Mark Caltagirone/ Dal tumore alla testimonianza della vera madre

Rebecca e Sebastian, chi sono i presunti figli di Mark Caltagirone

Nel tanto complicato quanto clamoroso caso di Mark Caltagirone e Pamela Prati sono ad un certo punto spuntati anche due bambini. Rebecca e Sebastian Caltagirone erano stati presentati come i figli adottivi di questo ricco imprenditore romano, futuro marito della showgirl italiana. Figli che la Prati sentiva regolarmente con telefonate o video. Il coinvolgimento di due bambini in questo controverso caso è stato reso ancora più grave dalla bugia sulla malattia del bambino.

In TV è stato infatti raccontato che Sebastian Caltagirone era un bambino malato di tumore alla gola, vicenda che aveva creato una forte empatia e dolore nel pubblico affezionato alla storia prima che tutte le bugie venissero a galla. Proprio il particolare di Sebastian e della sua malattia venne però a galla poco tempo dopo, in diretta a Live non è la D’Urso.

Sebastian Caltagirone e la confessione della vera madre del bambino: “Recitava per…”

Fu proprio Barbara D’Urso, che per settimane si occupò del caso nella sua trasmissione, ad intervistare la vera madre del bambino che, a suo dire, si fingeva Sebastian Caltagirone. La donna in quell’occasione dichiarò: “Mi accorgo ad Aprile guardando ‘Live non è la D’Urso’, che Sebastian Caltagirone, il figlio adottivo di Mark Caltagirone di cui tutti parlano in realtà era mio figlio”. E ancora: “Sapevo prima che doveva interpretare una fiction che prima doveva essere trasmessa in Rai ma poi fu spostata, ameno così mi fu detto. Mio figlio mi diceva che stava facendo la parte di un bambino molto ricco ma malato di tumore, e io pensavo che era la parte di un film.”

La donna raccontò inoltre che: “I copioni arrivavano sul mio cellulare ed erano mandati da Pamela Perricciolo […] Mio figlio li leggeva e li interpretava e poi io mandavo a Pamela Perrricciolo il video. Io stessa assistevo alla realizzazione”.











