Rebecca Gabrielli è una delle ballerine della trasmissione Ballando con le Stelle, ma non ha vissuto una storia facile. La donna ha anche lasciato il ballo.

Rebecca Gabrielli è una delle ballerine storiche della trasmissione Ballando con le Stelle, noto programma Rai che sotto la conduzione di Milly Carlucci andrà in onda sabato 15 Novembre 2025. La donna affiancherà per l’occasione Pierluigi Pardo, protagonista come Ballerino per una Notte ed ospite quindi di questa particolare serata. Ma andiamo a vedere meglio lei chi è.

Rebecca Gabrielli nasce a Carrara il 21 Dicembre 1994, e quindi tra circa un mese farà 31 anni. Una ragazza che fin da giovanissima ha sviluppato la sua grande passione per il ballo, lei ha raccontato che fin da bambina praticava anche se non ci sono informazioni dettagliate su gare o meno della ballerina.

Negli anni ha prima lavorato in questo settore con gare competitive e poi ha preso parte come ballerina di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato, esperienza televisiva che l’ha vista protagonista sotto richiesta di Milly Carlucci. Tra le altre cose Rebecca partecipa anche a Uno Mattina dove si occupa di mettere in scena interessanti coreografie.

Rebecca Gabrielli tra lavoro e vita privata

In questo momento Rebecca Gabrielli vive a Roma anche se la ragazza è sempre molto legata alle sue radici ed in particolare alla sua Toscana. Nel 2024 è tornata a ballare a Ballando con le Stelle ed anche ora prende parte alla trasmissione affiancando personaggi nella consueta rubrica di Ballerino per una Notte. Ma la carriera di Rebecca non è stata affatto facile.

La ragazza si è infatti dovuta fermare per ben quattro anni per stare vicino alla famiglia ed in particolare al padre, colpito da ben tre ictus. La ragazza ha raccontato la sua storia ai microfoni di La Nazione ed ha svelato: “Ho smesso ad un certo punto anche di insegnare, il ballo era tutta la mia vita ma ho dovuto smettere per forza di cose” per il padre.

E la donna ha poi proseguito svelando di esser stata a lavorare per quattro anni al bancone del bar ma con quel pensiero sempre in testa: “Quando è tornato autonomo nel 2016 è stato un momento emozionante per tutti noi, io ho ripreso a ballare. Non è stato facile ma è stato come tornare a respirare”. La ragazza è fidanzata da tempo con Gianluca, un ragazzo che si occupa di social media manager ma i due sono molto riservati ed al momento i due non hanno figli.