Già in passato Rebecca Gabrielli è stata volto di “Ballando con le Stelle” anche se non del format principale. Ha infatti partecipato a “Ballando on the Road” e ancora a “Ballerini per una notte”, imparando a farsi conoscere dal pubblico. Solamente adesso, però, avrà la grande occasione di farsi conoscere ancora meglio con “Sognando… Ballando con le Stelle”. La ballerina è nata a Carrara a dicembre del 1994 e ha cominciato a coltivare la sua passione per la danza fin da quando era appena una bambina. Negli anni ha mano a mano ottenuto successi sempre più importanti fino ad arrivare a trasferirsi a Roma: proprio nella Capitale, infatti, ha dato il via alla sua carriera televisiva. Rebecca ha infatti partecipato anche a programmi come “Il cantante mascherato” e “Uno Mattina”, esibendosi nelle sue coreografie in grado di coinvolgere il pubblico.

Nel 2024, a “Ballando con le Stelle”, è stata insegnante dei Cugini di campagna. Insomma, non è di certo un volto noto al mondo della tv. In passato Rebecca Gabrielli ha dovuto affrontare dei momenti complicati in quanto il padre ha subito tre ictus e per questa ragione si è allontanata dal mondo della danza per prendersi cura della sua famiglia. Tempo addietro ha lavorato, inoltre, come pasticcera, ma il ballo è rimasto sempre il suo vero amore, dal quale è tornata sempre.

Rebecca Gabrielli, chi è la ballerina toscana: fidanzata con Gianluca

Se per tanti personaggi del mondo della danza la vita privata resta un tabù, quella di Rebecca Gabrielli non è affatto segreta. Sappiamo infatti che da anni è fidanzata con Gianluca Salati, che di professione è un fotografo, videomaker e social media manager. I due vivono un amore molto forte ormai da tanti anni. Proprio al termine della sua esperienza a Ballando con le Stelle del 2024, Gianluca ha dedicato a Rebecca queste parole colme d’amore:

“Hai affrontato ogni sfida con professionalità, senza mai perdere il tuo sorriso e la tua umiltà. Non tutti conoscono le difficoltà che la vita ti ha messo davanti, ma io sì. E so che le hai superate con una forza straordinaria, trasformandole in un successo che oggi meriti tutto. Amore mio ti auguro a te tutto il meglio che la vita possa offrirti. Sei unica, dentro e fuori dal palco, e sono fiero di condividere questo viaggio con te”.

