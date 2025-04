Chi sono Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli di Mare fuori

Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli sono tra le nuove protagoniste di “Mare Fuori 5”, in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo in cui interpretano Marta e Sonia, due ragazze molto diverse tra loro che si ritrovano ad affrontare situazioni molto particolari. La prima è una ragazza molto furba a sfruttare la propria bellezza per raggiungere i propri obiettivi mentre la seconda è disposta a fare qualsiasi cosa per accontentare l’amica. Due giovani attrici che, grazie allo sport, si sono ritrovate sul set di Mare fuori, la serie che sta dando ad entrambi una grande popolarità.

Rebecca che interpreta Marta ha 25 anni, ha origini piemontesi e ha recitato in una serie Netflix. Dopo il diploma all’Accademia delle Belle Arti, Rebecca Mogavero ha frequentato una scuola per diventare fumettista ma la recitazione l’ha sempre attirata ed oggi è una delle nuove star di Mare fuori. Elisa, invece, ha 22 anni ed è cresciuta fra Arco e Pietramurata, in Trentino. e oltre a quello di fare l’attrice ha sempre coltivato il sogno di diventare una ciclista.

Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli e l’esperienza sul set di Mare fuori

Il set di Mare fuori ha permesso a Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli di coltivare la passione per la recitazione, ma anche di scoprire una realtà importante. Sul set, tuttavia, è nato anche un bel rapporto grazie ai personaggi che sono molto legati tra loro.

“I nostri personaggi sono molto legati, hanno un rapporto di dipendenza, che apparentemente sembra un po’ tossico, ma di fatto sono due ragazze molto unite perché provano lo stesso dolore interiore che manifestano però in una maniera differente. Sonia è più chiusa rispetto a Marta che invece ha degli atteggiamenti manipolatori nei confronti dell’amica”, ha detto Rebecca ai microfoni di Spettacolo musica sport. “Si potrebbe quasi dire che siamo un unico personaggio, con varie sfaccettature, ma con lo stesso nucleo”, ha aggiunto Elisa.

