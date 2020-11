Rebecca Mongelli/ Mini influencer con il mito di Chiara Ferragni (Il Collegio 5)

Rebecca Mongelli è una delle giovani protagoniste de Il Collegio 5 che si è distinta sin dalla prima puntata per via della sua spiccata personalità e per avere già le idee molto chiare nonostante abbia appena 15 anni. La ragazza viene da Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze ed è molto ambiziosa rispetto alle sue coetanee. Lanciare mode e stare al centro dell’attenzione è ciò che ama di più. Il suo mito? Chiara Ferragni. E’ lei stessa ad averlo dichiarato apertamente alla sorvegliante poco dopo il suo ingresso, al momento della consegna dei suoi effetti personali. Alla domanda su cosa sogna di fare da grande la sua risposta è già diventata un cult: “Chiara Ferragni!”. Già nella presentazione aveva fatto emergere il suo lato da influencer tanto da autodefinirsi una “mini Ferragni”: “Per me le fantasie animalier sono fondamentali per esprimere il mio modo di essere. Ho una borsa bellissima con le mie iniziali, RM”, aveva spiegato. Parlando delle sue passioni ai microfoni di Rai2 aveva ancora aggiunto: “A me piace vestirmi bene e farmi le foto tutte le sere di come sono vestita. Vado a buttare la spazzatura vestita bene e con il telefono in mano”.

REBECCA MONGELLI, PRIMA SETTIMANA NEL COLLEGIO

Tra i 21 allievi de Il Collegio 5, Rebecca Mongelli è la ragazza con le idee più chiare sul suo futuro. Lo sa bene la madre che ai microfoni della trasmissione ha spiegato: “Rebecca si sente una mini influencer. Nel suo gruppo è una leader. Porta avanti tutte le tendenze del momento. È molto ambiziosa e decisa. Per lei gli ostacoli non sono un problema. Sicuramente farà strada nella vita e arriverà dove vuole”. Il suo carattere lascia trapelare anche una certa superbia che la porta ad avere poca stima nei confronti delle autorità, come dimostrato anche nella prima puntata del programma. La stessa Rebecca ha spiegato: “Quando mi dicono di ‘no’ per me è l’inizio della sfida”. Durante la prima puntata che ha scandito l’ingresso nel Collegio, Rebecca si è fatta notare sin dal test individuale di logica: la giovane ha cercato suggerimenti insieme alla compagna Luna facendo intervenire l’inflessibile prof Maggi. Subito dopo le prime prove arriva per Rebecca anche la prima crisi al punto da dichiarare di voler chiamare la madre. Fortunatamente viene tranquillizzata e convinta a restare. Dopo la prima settimana nel Collegio però, è proprio lei insieme a Marco a finire tra i peggiori studenti secondo il severo preside. Come se la caverà nella seconda settimana? Fuori dal Collegio Rebecca ha già un ampio seguito social: al momento conta su Instagram oltre 45 mila follower ed ha anche un account su Tik Tok con qualche migliaia di follower. La strada per diventare una vera Chiara Ferragni, però, è ancora molto lunga.



