Rebecca Packer, chi è la moglie di Shaggy/ Le iniziative benefiche per gli ospedali giamaicani

Rebecca Packer è la moglie della famosa star internazionale Shaggy. I due, da anni, vivono una grande storia d’amore e oggi più che mai sembrano concentrati su loro stessi e sulla loro relazione. Dal loro rapporto sono nati i due splendidi figli Sydney e Richard, i quali a detta dello stesso Shaggy hanno patito molto la sua assenza nel corso degli anni. In una bella intervista di qualche tempo fa, riportata dal sito leggo, Shaggy aveva fatto una sorta di mea culpa per alcune decisione sbagliate prese in passato, svelando il desiderio di volersi dedicare di più alla famiglia.

“Penso ai miei figli e a quanto hanno sofferto perché loro padre era sempre in giro. Ma ho imparato la lezione e adesso sto tanto con mia figlia. La vita non fa così schifo come sembra, bisogna saperla viverla”, aveva dichiarato il cantante.

Rebecca Packer, moglie di Shaggy: le iniziative benefiche per gli ospedali giamaicani

Un discorso che, in qualche modo, ha riguardato anche la sua dolce metà Rebecca Packer, che da brava moglie lo lo ha sempre supportato sia a livello professionale che emotivo. I due sono sempre apparsi molto uniti e innamorati, motivo per cui – dopo tanti anni intensi e impegnativi – hanno deciso di mettere il loro rapporto e la loro famiglia al primo posto. Nella medesima intervista Shaggy aveva, infatti, raccontato di voler fare un passo indietro: “Perché oggi non voglio più essere il leader, per quello c’è Sean Paul, alla mia età è una pressione troppo forte”. Adesso, insieme alla moglie Rebecca Packer, si dedica anche a portare avanti numerose iniziative nel sociale, supportando concretamente gli ospedali giamaicani.

