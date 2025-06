Tutto su Rebecca Packer, la moglie di Shaggy e la madre dei suoi due figli: dai progetti benefici per sostenere gli ospedali in Giamaica a...

Shaggy e l’amore per la moglie Rebecca Packer e i figli di Sidney e Richard: “Hanno sofferto”

Il cuore di Shaggy batte da sempre per la moglie Rebecca Packer, nonché madre dei suoi figli Sidney e Richard. La coppia vive una grande storia d’amore da anni, ma tende a mantenere massima privacy per quanto riguarda la vita privata. E’ però risaputo che marito e moglie siano molto attivi nel sociale, con il cantante giamaicano che sostiene attivamente la compagna nelle numerose iniziative benefiche volte allo sviluppo di ospedali giamaicani.

Quando partorisce Alessandra Amoroso?/ "Penny arriva a inizio settembre: diventare mamma a 39 anni è una..."

Shaggy oggi è felice e contento al fianco della sua Rebecca, anche se riguardandosi alle spalle nutre un piccolo grande rimpianto per la gestione dei figli, che a quanto pare hanno sofferto parecchio la sua assenza. “Hanno sofferto tanto perché ero sempre in giro. Ora però ho imparato la lezione e passo tanto con mia figlia”, le parole del cantante. Una sorta di mea culpa quella recitata da Shaggy, che ama follemente la sua famiglia.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi/ "Figli? Speriamo... Di notte è un pensiero che mi tiene sveglia"

Shaggy e la moglie Rebecca Packer, uniti più che mai nella vita di tutti i giorni

Dopo aver fatto la cosiddetta gavetta e a aver sudato ogni singolo successo, oggi Shaggy e sua moglie Rebecca Packer si godono il successo e mettono al primo posto il proprio amore. Il cantante non vuole più ripetere gli errori del passato e oggi non c’è nulla che venga prima della sua famiglia.

Con Rebecca Packer pare unitissimo, così la musica e tutti gli aspetti professionali – per quanto fondamentali ed importanti nella sua vita lavorativa – scivolano al secondo posto. Lo aveva detto in una intervista di qualche tempo fa, lo stesso cantante, svelando di voler rallentare. “Non voglio più essere il leader, per quello c’è Sean Paul, alla mia età è una pressione troppo forte”.

Diretta Torino Is Fantastic, Concerto San Giovanni con Gerry Scotti su Canale 5/ Ospiti Annalisa e Il Volo