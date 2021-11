Rebecca Parziale Il Collegio 6/ Nessuna possibilità per Davide Maroni…

Rebecca Parziale è una concorrente de Il Collegio 6 di soli 14 anni, spigliata e con una grande parlantina ha fin da subito dimostrato di avere tutte le carte in regola per spiccare all’interno del programma. La ragazza vive a Genova con i genitori e si definisce una persona che sa bene quello che vuole e come fare per ottenerlo. Anche i suoi genitori, parlando di lei hanno avvisato tutti di come la loro figlia stupirà gli spettatori.

Il Collegio 6,chi sono i concorrenti più apprezzati?/Rebecca Parziale fenomeno social

Rebecca in famiglia viene chiamata Lambo in riferimento alla macchina sportiva e non ad Elettra Lamborghini, per via dei molti soldi che fa spendere ai genitori, l’equivalente del sostenere una macchina sportiva come una Lamborghini.

Rebecca Parziale è fidanzata? Nessuna possibilità per Davide Maroni

Dopo il suo ingresso all’interno del docureality di Rai 2 Rebecca Parziale è stata da subito apprezzata sui social network, conquistando 100mila follower sul suo profilo Instagram e una sua Fanpage non ufficiale che ne conta 200mila. Il pubblico ama molto il suo carattere molto deciso, parlando di sé ha detto: “I ragazzi devono fare quello che dico io. Ho la fila, però devono disperarsi”. La ragazza, dopo la sua prima apparizione all’interno del docureality ha colpito in positivo il pubblico che ha scritto per lei solo commenti positivi.

Purtroppo per i suoi fan, sembra che Rebecca Parziale sia fidanzata, infatti, poco prima della messa in onda del programma la ragazza ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto in cui bacia un ragazzo di nome Youri, nessuna possibilità dunque di vedere un flirt con Davide Maroni.

